Madagascar: Airtel Madagascar - Trois gagnants primés de Quizz Mlay récompensés

Airtel Madagascar a procédé, hier, à la remise de lots aux gagnants mi-parcours de la 2e édition de la compétition Quizz Mlay. Trois gagnants ont été primés durant la cérémonie qui s'est déroulée au siège de la compagnie à Ivandry.

Il s'agit, respectivement, de Andriatsilaizina Raholivololona, Saholy Rasoharimalala et Andrianiriana Rakotoarisoa. Une occasion pour Anna Ratsimbazafy, responsable communication d'Airtel Madagascar de rappeler l'engagement de la compagnie pour donner encore plus de bonheur à ses clients. " Pour Airtel Madagascar, cette remise de lots s'inscrit dans le cadre du respect de nos engagements vis-à-vis de nos clients. En effet, nous sommes fiers d'avoir à nos côtés des abonnés réceptifs et enthousiastes à l'image de nos gagnants de ce jour et l'engouement dont ils font preuve dans le cadre de " Quizz Mlay " traduit leur fort engagement à notre égard. Aujourd'hui, nous récompensons leur passion pour le savoir ", a-t-elle déclaré.

On rappelle que " Quizz Mlay " est à la fois une source de divertissements et de culture générale à destination de tous les habitants de Madagascar exclusivement via le réseau Airtel. Ce challenge est un moyen d'expression de la générosité de l'opérateur envers ses abonnés. À noter que le jeu Quizz Mlay continue avec, à la clé, un gros lot constitué d'une voiture neuve. Il n'y a pas de règle particulière pour participer au jeu car il suffit de s'y inscrire et d'obtenir un maximum de points.