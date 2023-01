Madagascar: Les Barea, symboles d'unification

C'est un engouement sain et sans calcul que de nombreux Malgaches, pour ne pas dire la majorité d'entre eux, éprouvent pour ces Barea de la CHAN 2022. Les voilà arrivés presque au bout d'un parcours sans faute, à deux étapes d'un titre continental.

Les spécialistes du football africain ne les avaient pas vus venir et les regardent maintenant avec admiration. La liesse de la population malgache, samedi dernier, a une signification profonde : elle veut dire que malgré un horizon totalement bouché, il existe des talents malgaches capables de nous hisser au sommet d'une discipline. Cette fois-ci, il s'agissait d'un sport roi, le football.

Les Barea, symboles d'unification

Après l'épopée de la CAN 2019, le football malgache a eu droit à une longue traversée du désert. Nos Barea ont touché le fond, en se faisant éliminer sans gloire lors des matches de qualification des compétitions africaines ou de la coupe du monde. C'était une blessure profonde chez les supporters malgaches qui ont préféré ne plus parler de ce football décevant. Le travail patient de personnalités responsables au sein des clubs malgaches a permis l'éclosion de jeunes joueurs talentueux.

Un staff technique compétent les a encadrés et leur a permis de s'affirmer. Le résultat est maintenant là. Un coaching efficace ajouté à un talent plus fort qu'eux. Il ne s'agissait pas de vedettes expatriées venant de clubs étrangers, mais de joueurs venant d'Elgeco plus, de l'Ajesaia ou de Fosa juniors. Les Malgaches ont été d'autant plus touchés par leurs exploits qu'ils se sont reconnus dans ces joueurs, des gars qui ont grandi près de chez eux et qui vont tutoyer les sommets. Dans la crise profonde que la Nation traverse aujourd'hui, c'est un légitime sentiment de joie et de fierté qu'ils suscitent.

Le pays va vivre intensément cette demi-finale de ce soir et les habitants des grandes villes s'apprêtent à sortir dans les rues pour exulter et ce quelque soit le résultat. Les Barea sont bel et bien un symbole d'unification.