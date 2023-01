Madagascar: Opposition - La décision du PRM vaut suspension de la LFI

Changement de priorité pour le président Andry Rajoelina et toute l'équipe gouvernementale, le discours d'Ilaka-Est est loin de faire l'unanimité.

Comme tout discours politique, celui du Chef de l'Etat à Ilaka Est, dans le district de Vatomandry ce samedi, n'a pas échappé aux cribles de la classe politique, mais surtout de l'opinion. À voir les réactions, les avis restent divisés. D'une part, il y a ceux qui soutiennent que dans le souci de mieux préparer les échéances électorales à venir, le président rectifie le tir sans aucun respect de l'orthodoxie politique et financière ; d'autre part, il y a ceux qui sont convaincus que le Chef de l'Etat a vraiment la volonté d'être au chevet d'une population malmenée par l'inflation actuelle. Hier, les animateurs du Talk Show AZ Miara-Manonja, pilier du mouvement C LERA et d'une opposition qui se réclame intelligente, n'ont pas mâché leurs mots en critiquant phrase par phrase le discours présidentiel. Andrianjato Vonison Razafindambo, ancien ministre, a ainsi indiqué qu' " avec son discours, le président Andry Rajoelina a suspendu la Loi de Finances Initiale fraîchement adoptée durant la dernière session parlementaire ".

Coup d'instinct

Faut-il rappeler que lors de son allocution, le locataire d'Iavoloha a donné la consigne aux ministres d'arrêter les projets d'infrastructures. Une phrase qui a très vite fait le tour des médias et des réseaux sociaux et a occupé par la suite le débat dans différents milieux. Andrianjato Vonison Razafindambo se demande si l'Etat a encore un programme à suivre où si on le dirige à l´instinct. " Il est étonnant que juste un mois après l'adoption de la Loi de Finances Initiale (LFI), qui est la véritable feuille de route dictant la gestion de l'Etat, elle est déjà suspendue ", avance-t-il. Et de continuer que " même un roi ne peut pas parler de la gestion directe des affaires publiques, il ne fait que des gestes s'il veut s'exprimer ". À entendre les explications d'Andrianjato, toute la classe politique actuelle est responsable de ce dérapage du président Rajoelina. " Le Premier ministre est le premier responsable de l'application de la loi de finances adoptée à l'Assemblée nationale. Sans prendre la peine de le corriger, il n'a fait qu'applaudir le président ", a-t-il noté avant d'avancer qu' " une fois encore, l'Assemblée nationale est malmenée ".

Bien-être

À entendre les explications de l'animateur, force est de constater qu'il y a une contradiction flagrante sur ce que le Chef de l'Etat a avancé ce samedi. " L'Etat est le grand fournisseur à Madagascar, soit il crée des emplois soit il fait des offres d'emploi, comme la réalisation des grandes infrastructures. Si ce n'est pas le cas, l'économie prendra un coup. Qui sera alors en charge de la création d'emplois à Madagascar, (... ) c'est-à-dire du bien-être de la population, au contraire cela va tuer la population ", a-t-il indiqué. Notons que dans son discours, le président de la République a indiqué que " cette année, nous allons mettre en place un plan social en vue de garantir le bien-être de la population ".

Descentes sur terrain

Le discours n'a pas eu l'effet escompté, surtout dans les grandes villes, compte tenu des différentes réactions qu'il a générées depuis ce samedi. La cote de popularité du poulain des " Orange " a certainement pris un grand coup mais les descentes sur terrain qu'il va réaliser très prochainement lui servira à mieux expliquer toutes les phrases qu'il a avancées ce samedi. Il a d'ailleurs invité les ministres à se rendre dans les quatre coins du pays pour aider et soutenir la population sur tout ce qui est urgent. Peu importe, le déplacement présidentiel de ce jeudi annonce le coup d'envoi de ses tournées dont l'objectif reste sa réélection. À part lui, Marc Ravalomanana et Hajo Andrianainarivelo sont déjà engagés et Siteny Randrianasoloniaiko a déjà eu la bénédiction des notables de son village natal avant de parcourir le pays.