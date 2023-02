Angola: Le gouvernement de Luanda annonce l'admission de plus de cent nouveaux médecins

Cazenga — La province de Luanda accueillera 176 nouveaux médecins cette année (2023), à la suite de l'offre d'emploi organisée l'année dernière par le ministère de la Santé.

L'information a été confirmée lundi par le gouverneur provincial de Luanda, Manuel Homem, lors de l'hommage et de la remise des certificats de reconnaissance aux travailleurs de l'hôpital général dos Cajueiros, à Cazenga, inséré dans la journée du médecin angolais, célébrée vendredi dernier.

Selon le gouverneur, le secteur prévoit de nouveaux appels d'offres et la province est envisagée afin que davantage de spécialistes rejoignent le système et continuent de garantir des services plus humanisés, personnalisés et plus proches du citoyen.

Il a dit que Luanda compte actuellement 760 médecins et que cela ne correspond toujours pas au besoin, raison pour laquelle le travail continuera à être fait, afin que le secteur ait plus de médecins dans la province.

Quant aux besoins et aux défis, a-t-il souligné, au sein du système national de santé, les conditions continueront à être créées pour que les services soient proches de la population.

Pour cette raison, au niveau de la capitale, le plan d'intervention a été approuvé et il existe plus de 616 projets liés à la santé, avec un accent sur les centres médicaux au niveau des municipalités, des districts et des communes.

Concernant les conditions sociales des médecins, Manuel Homem a admis qu'elles ont été résolues grâce à un programme du ministère de la Santé que le gouvernement provincial accompagne de près.