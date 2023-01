Madagascar: Zones pépinières industrielles - Une unité de transformation de miel à Fianarantsoa

La région Haute Matsiatra est réputée pour ses énormes potentialités dans le secteur de l'apiculture. Raison pour laquelle, le gouvernement, à travers le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, y priorise l'industrie de transformation du miel.

Après Ambositra, c'est au tour de Fianarantsoa de bénéficier d'une unité moderne de miellerie. La remise officielle de ce matériel a eu lieu vendredi dernier en présence du ministre en charge de l'industrie, Edgard Razafindravahy.

Production locale

Une occasion pour ce dernier de rappeler que pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut renforcer la production locale en déployant le maximum d'unités de transformation des produits agricoles et d'élevage. Il s'est d'ailleurs référé, dans son discours, aux propos du président de la République Andry Rajoelina, lors du Sommet sur l'autosuffisance alimentaire au Sénégal, du 25 janvier dernier. Edgard Razafindravahy a insisté sur l'approche " petite industrie " développée dans le concept des zones de pépinières industrielles, un des programmes phares de son département. " Nous ne nous limitons pas à la grande industrie mais nous nous rapprochons des petits producteurs pour leur proposer des solutions industrielles adaptées à leurs besoins spécifiques ", a mentionné le ministre.

Appel à projet

En effet, cette miellerie qui fait partie des 75 unités industrielles récemment importées par le gouvernement sera gérée par le secteur privé. " Selon les instructions duprésident de la République, la gestion des unités industrielles doit être confiée à la population ", a précisé le ministre de l'Industrialisation. Ainsi, la démarche d'attribution consistera à sélectionner les opérateurs qui sont prêts à travailler en partenariat avec les agriculteurs et les coopératives locales. Un appel à projet a été lancé à cet effet. Les candidatures seront examinées par une commission qui devra se prononcer d'ici trois semaines. Une convention tripartite de gestion de l'unité de miellerie sera signée entre le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, les coopératives et l'entrepreneur sélectionné.

Société coopérative

Ce nouveau schéma de développement industriel au niveau des districts vise également une meilleure professionnalisation des coopératives agricoles. " On parle dorénavant de société coopérative " a précisé sur ce point, le ministre Edgard Razafindravahy en indiquant toutefois qu'en parallèle, le gouvernement continue de favoriser les moyennes et grandes industries. Il a cité sur ce point les projets de grande cimenterie d'Antsirabe, les sucreries de Vatomandry et de Morondava...

Notons pour en revenir à l'apiculture que la région Haute Matsiatra affiche une production annuelle de 16 000 tonnes de miel par saison. Elle tient la troisième place après Vatovavy et Amoron'i Mania, d'autres régions qui disposent d'un miel de très grande qualité et qui fait la renommée de Madagascar en Europe et dans d'autres cieux. Une grande potentialité qui pourra enfin profiter aux paysans grâce à cette politique de proximité adoptée par le gouvernement à travers le programme One District One Factory (ODOF).