Madagascar: Météo - Toutes les alertes levées, aucune menace cyclonique à l'horizon

Dans les cinq jours à venir, il n'y a aucune crainte à avoir quant à la formation d'un nouveau système qui pourrait inquiéter la Grande île et les îles voisines.

Le rideau est maintenant tombé sur Cheneso, mais il aura été meurtrier pour Madagascar, si l'on en juge par le bilan qui, rappelons au passage, affiche 25 décès. Depuis hier, on retrouve les tendances habituelles de la saison pluvieuse, notamment sur les terres centrales et la partie Nord-Ouest du pays. Météo Madagascar rassure également qu'il n'y a aucune formation ni menace cyclonique pour les jours à venir.

Ainsi, les données météorologiques indiquent le retour aux conditions météorologiques de la saison chaude et humide, conforme à la " normalité ", avec, toutefois une petite baisse des températures sur les terres centrales et la partie Est de Madagascar.

Demain, les conditions météorologiques seront favorables aux averses orageuses sur la région Sofia et la partie Ouest du pays durant la matinée. Dans la partie Est le temps sera partiellement nuageux, avec des pluies faibles intermittentes autour de la zone Sud-Est du pays. Mananjary et Mahanoro sont concernés. Plus au Nord, quelques averses locales sont prévues le long des côtes Nord-Est.

L'après-midi, des averses orageuses seront attendues dans les régions Boeny, Sofia, DIANA, Melaky, Bongolava, Menabe et Atsimo-Andrefana, ainsi que les parties Ouest des régions Vakinankaratra, Betsiboka et Amoron'i Mania. Un temps nuageux à ensoleillé sera prévu sur les régions SAVA, Atsinanana avec des pluies intermittentes le long des côtes d'Analanjirofo. Ailleurs, le temps sera peu nuageux à ensoleillé. Tel sera alors le cas pour Analamanga où le soleil qui a refait une belle apparition depuis hier, sera encore au rendez-vous ce jour et demain, du moins durant une bonne partie de la journée. Le moment propice pour les ménages de faire du rattrapage en matière de lessive ! En effet, durant plus de dix jours, il était impossible de faire sécher le linge en une journée. Trois jours environ étaient nécessaires pour faire sécher les incontournables. Depuis hier, les lessives s'enchaînent, et avec elles, le grand bond de la consommation d'eau...