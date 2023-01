Madagascar: World Music Trophy - Takasy et Vakamiarina dans le top 5

Pour Madagascar, le moment de briller est venu. Si le phénomène Barea est à son comble sur le continent noir, les représentants de Madagascar ne déméritent pas au pays de l'oncle Sam.

Dimanche, Takasy et Vakamiarina caracolent à la troisième et quatrième place à la finale du World Music Trophy. Étant les deux seuls représentants de la Grande île, ils arrivent juste après celui des Etats-Unis et du Sénégal, respectivement lauréat et deuxième du classement. Le Mexique ferme le peloton du top 5 récompensé, sur les 24 pays finalistes.

Si l'Américain Ace Alexander et Zox le Sénégalais ont performé en solo, le groupe Takasy a eu un problème technique lors de sa prestation. " On a eu un peu de mal au niveau de la balance de son qui nous a quelque peu perturbé. Toutefois, nous avons pu toucher le public présent et les membres du jury. Ce trophée est important et nous sommes fiers d'être arrivés à la troisième place en dépit de ces soucis techniques ". Pour rappel, le World Music Trophy est un concours international qui décerne des trophées aux meilleurs artistes et groupes de musique traditionnelle dans le monde.

Dorénavant, le beko de Takasy trouve sa place à l'international. Pour sa part, Vakamiarina, avec son style éclatant et progressif, teinté de folk et de rythme malgache n'en démord pas.