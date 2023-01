Madagascar: AFD Digital Challenge - L'entrepreneuriat créatif moderne encouragé

L'Agence française de développement (AFD) lance la sixième édition de l'AFD Digital Challenge, un concours dédié aux startups et associations numériques. Il veut récompenser les projets les plus innovants du secteur des Industries culturelles et créatives (ICC) en Afrique.

Les organisateurs de cet appel à projet sont convaincus que les industries culturelles et créatives (ICC) constituent un levier de développement à la fois économique et social en plus d'être un lieu de divertissement. Le rôle de ces industries dépasse leur simple potentiel en matière de création de richesses, puisqu'elles jouent un rôle majeur de cohésion sociale, d'inclusion, de valorisation des cultures africaines et d'émancipation des citoyens.

Grâce au numérique, le secteur culturel et créatif dispose d'un énorme potentiel pour soutenir la reprise et favoriser la création d'opportunités économiques pour la jeunesse africaine.

Dans ce contexte, l'entrepreneuriat créatif doit être valorisé dans les stratégies de développement économique portées par les pays africains, avec le potentiel de transformer la créativité et le capital humain en une croissance et un développement durable et c'est justement l'objectif de ce concours.

Pour replacer ce concours dans son contexte, le mandat confié en 2018 à l'AFD sur les ICC s'inscrit dans la continuité d'une dynamique lancée deux ans plus tôt par le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) - un organe gouvernemental français - du 30 novembre 2016, qui reconnaît le rôle transversal de la culture dans la mise en œuvre des ODD. Ainsi, les projets qui répondront aux enjeux suivants auront de meilleures chances d'être sélectionnés : la transformation et la professionnalisation des modes de production et de consommation des biens et services culturels et créatifs via le numérique ; la valorisation des patrimoines et des héritages culturels africains via le numérique ; la promotion d'un accès inclusif aux contenus culturels et créatifs via le numérique. Tous les secteurs d'activités ayant comme objet principal la création, le développement, la production, la reproduction, la diffusion ou la commercialisation de biens, de services et activités à contenu culturel, artistique et/ou patrimonial sont concernés.

Les candidatures seront recevables sur le lien https://inco-group.typeform.com/to/lqPKlZaD jusqu'au 24 février 2023 prochain.