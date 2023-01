Soudan: Al-Burhan inaugure la station d'eau de Wad Al-Amin dans le cadre d'une subvention Saoudienne

Village de Wad Al-Amin — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, a inauguré Lundi, en présence du Ministre de l'Irrigation et des Ressources Hydrauliques, Ingénieur Dawal-Bait Abdul-Rahman Mansour, la station d'eau de Wad Al-Amin dans l'Est de la région du Nil, qui a été établie à travers à la subvention Saoudienne pour creuser 500 puits dans tous les Etats du Soudan, avec un financement de 100 millions de dollars.

Dans son discours lors d'une célébration marquant l'inauguration, le Ministre de l'irrigation a déclaré que le ministère a mené un travail intégré avec les gouvernements des États pour mettre en œuvre le projet de subvention Saoudienne pour creuser 500 puits dans les zones rurales.

Il a dit que son ministère a élaboré un plan décennal dans les domaines de l'eau potable, de l'irrigation et d'autres secteurs, soulignant la continuation des efforts pour atteindre l'objectif du développement durable en fournissant de l'eau potable aux citoyens.

Le ministre de l'irrigation a exprimé ses remerciements et son appréciation au Gardien des deux saintes mosquées le Roi Salman bin Abdulaziz et le Prince Héritier Mohamed bin Salman pour le soutien qu'il a apporté au Soudan à travers le Fonds Saoudien pour le Développement.

De son côté, l'Ambassadeur Saoudien au Soudan, Ali bin Hassan Ja'afar, a annoncé que le gouvernement Saoudien établira une compagnie pour investir dans des secteurs stratégiques au Soudan, expliquant qu'une délégation Saoudienne arrivera prochainement au Soudan pour discuter de ces domaines d'investissement, et que ce pas s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays.

L'Ambassadeur Ja'afar a considéré cette subvention comme un ajout aux liens renouvelés entre les deux pays et un soutien aux projets de développement et au processus de paix et de stabilité au Soudan, affirmant que les efforts Saoudiens sont continus et progressent dans le développement et les programmes humanitaires au Soudan.

Le directeur de l'unité de mise en œuvre des barrages, ingénieur (conseiller) Mohamed Noureddin, a souligné l'importance du projet pour les habitants de la région, indiquant que ce travail a été financé par une subvention de l'Arabie Saoudite d'une valeur de 100 millions de dollars pour creuser 500 puits dans les zones rurales Soudanaises, et que le village de Wad Al-Amin est l'une des zones ciblées.

Il a annoncé un plan pour mettre en œuvre le creusement de 25 puits dans la région de l'Est du Nil à travers la subvention Chinoise.

Le représentant du Fonds Saoudien pour le Développement, Bandar bin Abdallah, a déclaré que ce projet a été financé par le fonds avec une subvention du gouvernement Saoudien, expliquant que le projet fournit 120.000 litres cubes d'eau par jour, couvre les besoins de trois millions de personnes dans les zones rurales au Soudan, et soutient les secteurs économiques et sociaux pour atteindre les objectifs de l'eau et la sécurité alimentaire au Soudan.

Bandar a souligné que le fonds Saoudien a été en mesure de mettre en œuvre des projets de développement au Soudan au coût de 866 millions de dollars, dont environ de 117 millions de dollars sont trois subventions.