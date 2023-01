Soudan: Démarrage d'atelier sur la stratégie des solutions durables de déplacement au Soudan et au Sud-Soudan

Khartoum — Le Mécanisme National de Soutien à l'Organisation de l'IGAD a organisé lundi à l'Hôtel Al Salam Rotana un atelier de travail sur l'initiative des solutions durables pour le déplacement au Soudan et en République du Sud-Soudan, dans le but de la stratégie nationale quinquennale pour des solutions durables au déplacement au Soudan et en République du Soudan (ses objectifs, ses dimensions et la manière de la promouvoir).

Le Secrétaire Général du Ministère de la Défense et envoyé de l'IGAD pour l'initiative des solutions durables, Général Isam Karrar, a déclaré qu'un groupe de compétences Soudanaises a élaboré un plan quinquennal pour trouver des solutions durables pour les réfugiés, les personnes déplacées, les communautés d'accueil et les rapatriés, qui contient 13 objectifs stratégiques, et a trouvé l'intérêt des plus hauts niveaux dans le pays représenté par le Président du Conseil de Souveraineté, Général Abdul Fattah Al-Burhan, qui est le chef de la session actuelle de l'IGAD.

Il a souligné que cette stratégie est étroitement liée à la stratégie de l'État du Sud-Soudan, car ces deux stratégies constituent une initiative pour des solutions durables dans les deux pays sous les auspices de l'organisation IGAD, ajoutant que le but de cet atelier est de présenter la stratégie nationale et les défis qui la rencontre, ainsi que de travailler avec les institutions nationales et internationales pour sa réussite.

Il a exprimé ses remerciements au mécanisme national qui a préparé cet atelier afin de formuler des recommandations et de les mettre en œuvre sur le terrain.

L'envoyé du Haut-Commissariat des Réfugiés pour la Corne de l'Afrique, Ambassadeur Mohamed Abdi, a dit que l'atelier vise à atteindre des solutions durables et à développer un plan stratégique pour des millions de réfugiés et de personnes déplacées afin qu'ils puissent vivre dans la sécurité et la dignité malgré les ressources limitées.

Pour sa part, le représentant du Secrétaire Exécutif de l'IGAD et Directeur du Secteur de l'Immigration, Dr. Mohamed Al-Douma, a déclaré qu'il y a environ de 10 millions de réfugiés et de personnes déplacées au Soudan et au Sud-Soudan, et donc une initiative pour les soutenir doit exister, d'autant plus que le nombre de réfugiés au Soudan est en augmentation, ajoutant que l'IGAD fait face à plusieurs défis économiques, ce qui rend difficile continuer le soutien.

Ahmed Mohamed Ganjari de la Commission des réfugiés a dit que la stratégie est composée de plusieurs axes, y compris les éléments de solutions durables, qui sont la réintégration, l'intégration locale et l'intégration durable, ajoutant que les principes de l'initiative sont fondés sur les droits et les besoins des personnes déplacées et des réfugiés que les autorités concernées doivent créer des conditions appropriées pour eux et assurer la sécurité personnelle et trouver des solutions permanentes pour le déplacement en atteignant des solutions durables, chose qui est un processus graduel, à long terme visant à diminuer leurs besoins à travers des initiatives et des interventions, le règlement des disputes avec les autorités compétentes, et la mise en œuvre des solutions durables sur le terrain.

Le commissaire adjoint aux réfugiés, Yassin Al-Tuhami, a expliqué dans son papier de stratégie que les points les plus importants de la stratégie sont l'enregistrement des réfugiés, qui sont estimés à un million et 300.000 réfugiés, la plupart d'entre eux sont du Sud-Soudan, du Tchad et de l'Éthiopie, ainsi que le retour volontaire dans leurs pays et l'amélioration de l'environnement pour les réfugiés, car il ya une détérioration de l'environnement qui a conduit à la pollution de l'eau et la propagation des maladies, ajoutant que les objectifs et les visions comprennent également la construction des capacités nationales et de fournir une formation pour eux d'aider les réfugiés.

Il convient de noter que l'atelier a été assisté par un certain nombre d'ambassadeurs, de représentants des organisations des Nations Unies et de ministères.

L'atelier se poursuivra jusqu'à demain (Mardi) pour émettre ses recommandations.