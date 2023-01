Soudan: Tenue des entretiens entre Mohamed Deby et Daglo à Ndjamena

Ndjamena — Le Président de la Période de Transitoire en République du Tchad, Général Mohamed Idriss Deby, a reçu Lundi au Palais Présidentiel à N'Djamena, capitale du Tchad, le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Mohamed Hamdan Daglo, en présence du Ministre des Affaires Etrangères, Mohamed Salih Al-Nadif, et du chef d'état-major de la Présidence de la République, général Bushara Issa Jadalla, et du côté Soudanais, le directeur du département des pays voisins au ministère des affaires étrangères, ambassadeur Abdul-Aziz Hassan Saleh, et le directeur du service de renseignements, major général Abbas Mohamed Bakhit.

La réunion a discuté les relations bilatérales étroites entre les deux pays frères, et les moyens de les renforcer davantage de manière à servir les intérêts communs, ainsi que les questions et les dossiers régionaux et internationaux et les dossiers de sécurité et des développements dans la région.

Le Président de la Période Transitoire en République du Tchad, Général Mohamed Idriss Deby, a exprimé ses remerciements et sa gratitude au Vice - Président du Conseil de Souveraineté pour sa visite au Tchad, appréciant la fermeté des relations entre les deux pays et a souligné l'importance de renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays dans tous les domaines pour le bénéfice des deux peuples.

Pour sa part, le Vice-président du Conseil de Souveraineté, Général Mohamed Hamdan Daglo, a loué les efforts du gouvernement transitoire en République du Tchad, qu'il a fait à travers le dialogue national, qui a contribué à réaliser la stabilité et la paix, affirmant le soutien du Soudan à tous les efforts pour réaliser la stabilité au Tchad.

Il a fait un exposé détaillé sur les développements politiques actuels au Soudan et sur les efforts déployés pour trouver une solution à la crise à travers l'accord-cadre signé le Décembre dernier.

Il a souligné l'importance de la coordination et de la coopération entre le Soudan et le Tchad dans tous les forums régionaux et internationaux afin de parvenir à la stabilité dans les deux pays et dans la région.