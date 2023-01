Soudan: Le Président du CST rencontre l'Ambassadeur de l'UE

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré aujourd'hui dans son bureau l'Ambassadeur de l'Union Européenne au Soudan, Aidan O'Hara.

Dans une déclaration à la presse, l'Ambassadeur de l'UE a qualifié de réussie la réunion, et abordé le progrès du processus politique qui se déroule avec la facilitation de l'UNITAMS, l'Union Africaine et l'IGAD, indiquant qu'ils ont souligné leur souci sur la nécessité de la réussite du processus politique en cours au Soudan.

Il a ajouté que la réunion a discuté les efforts déployés pour joindre les forces conservatrices et opposantes à l'accord-cadre afin d'élargir la base du consensus autour de celui-ci.

L'ambassadeur de l'Union Européenne a ajouté que la réunion a également discuté le rôle de la communauté internationale et de l'Union européenne pour fournir une aide humanitaire et économique au Soudan, soulignant qu'il a soumis une demande au Président du Conseil de Souveraineté pour organiser une réunion incluant le Président Al-Burhan et son adjoint lieutenant-général Mohamed Hamdan Daglo, avec les envoyés spéciaux des pays de l'Union Européenne, la Norvège, la France, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, pour discuter les moyens pour faire réussir le processus politique et de reprendre l'aide humanitaire et économique de la communauté internationale au Soudan.