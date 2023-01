Congo-Brazzaville: Vie associative - L'AFJC veut s'implanter dans tous les départements du pays

L'Association des femmes juristes du Congo (AFJC) a renouvelé ses instances et présenté ses nouvelles ambitions, lors d'une assemblée générale tenue le 28 janvier. Jocelyne Milandou a été réélue présidente nationale à l'unanimité.

L'assemblée générale élective a donné l'occasion aux membres en règle dans les deux sections (Brazzaville et Pointe-Noire) de poser de nouvelles bases pour le fonctionnement harmonieux et plus dynamique de leur association. Elles ont, en effet, fait le bilan des années écoulées puis projeté les actions à mener.

Jocelyne Milandou, élue par la majorité à la tête de l'AFJC, souhaite mettre en place les sections de cette structure dans tous les départements en intensifiant la communication et en promouvant les différentes missions de l'AFJC. " Nous devrons créer d'autres sections puisque nous n'en avons que deux. Il est important d'avoir les sections dans tous les départements du Congo afin de nous permettre de répondre efficacement aux violences faites aux femmes. Nous sommes globalement satisfaites du bilan étant entendu que nous avons quand même eu des difficultés liées à la pandémie à coronavirus. En dépit de cela, les femmes juristes étaient debout à travailler pour le bien des autres ", a -t-elle indiqué.

Afin de mener à terme ces ambitions, la présidente devra compter sur le dynamisme des autres femmes qui constituent le bureau national. Selon Jocelyne Milandou, l'AFJC apporte son concours à l'édification du droit congolais, dénonce et lutte contre les discriminations des droits de l'homme en général, et de la femme ainsi que de l'enfant en particulier.

Elle a par ailleurs signifié que le bureau exécutif national et certaines membres actives ont fait de l'AFJC un partenaire privilégié du gouvernement et des structures non gouvernementales dans la promotion des droits humains. Le centre d'aide et d'accompagnement juridique de l'AFJC a appuyé et résolu les problèmes des centaines de personnes qui se sentaient lésées au cours des dix dernières années.

Notons que la présidente a profité de cette assemblée pour congratuler les membres qui se sont distinguées par leur dynamisme, leur abnégation et leur engagement. Elles ont reçu des diplômes d'honneur de l'AFJC.