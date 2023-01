Congo-Brazzaville: Commémoration - Les Ateliers Sahm célèbrent leurs 10 ans d'existence

La célébration des dix ans du centre d'art contemporain, Les Ateliers Sahm, couplée aux vœux de Nouvel An, a eu lieu dans l'auditorium Denis-Sassou-N'Guesso du mémorial Pierre- Savorgnan-de-Brazza, le 28 janvier. Elle a été marquée par une soirée artistique pluridisciplinaire.

La soirée artistique a débuté par la prestation du groupe Musée d'art (danse et percussion), avant que n'interviennent la visite de l'exposition des œuvres d'art, le défilé de mode puis des allocutions.

Saluant le dynamisme des responsables du centre d'art contemporain Les Ateliers Sahm qui apportent un élan renouvelé dans l'accompagnement des jeunes talents, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, a souligné que la célébration des dix ans de ce centre concerne tous les amoureux de la culture congolaise. Elle donne l'occasion de contempler, en ce mémorial, comment des longues silhouettes, de loin, vont se confondre avec les couleurs et les sons dans une profonde unité vaste comme la nuit et comme la clarté.

" En choisissant d'associer intimement le défilé, le spectacle et l'exposition artistique, de les faire dialoguer en une soirée comme celle-ci, c'est bien l'esprit créatif qui est convoqué ici. La rencontre du visuel, de l'auditif et du tactile nous invite à cajoler en imagination les étoffes des vêtements tout en écoutant les voix qui sortent de terre et qui nous élèvent vers l'éventail de la sensibilisation humaine ", a indiqué Bélinda Ayessa.

Elle a exprimé l'assurance de l'institution qu'elle dirige de soutenir toute action convergeant vers l'éclosion de jeunes talents. " Je souhaite que chacun trouve dans la rencontre de ce soir l'occasion d'expérimenter sa propre fantaisie et de donner libre cours à son regard croisé entre la danse, la musique, l'expression et le défilé ", a-t-elle dit.

Le mot évocateur du parrain des Ateliers Sahm, Alexandre Becher, également directeur général de Pefaco hôtel Maya-Maya, empêché à cette soirée, a été lu par Chris Moumbounou. A travers ce mot, Alexandre Becher a fait savoir qu'il a rencontré Bill Kouélany au début de l'année 2007 à l'occasion d'une exposition de peinture organisée par l'Institut français du Congo. Courant leur conversation, Bill Kouélany lui a exposé différents faits, lui disant que Les Ateliers Sahm n'avaient plus de lieu et avaient été mis à la porte car ils ne pouvaient plus assumer le loyer.

L'autre fait était que par manque de lieu de travail et d'exposition, le prix de revenu que pouvait avoir un centre était complètement anéanti. Tout au long du récit que lui faisait Bill Kouélany, il était frappé par la force qui émanait de cette femme, son combat pour son centre, pour ses artistes, son influence et son opiniâtreté. Ce qui a le plus bouleversé Alexandre Becher c'est cette dignité qu'elle dégageait. Son œil vibrant à chaque fois qu'elle lui expliquait ce que les Ateliers Sahm représentaient pour elle et les artistes.

Un diner solidaire pour relancer les Ateliers Sahm

" Quatre mois plus tard, le premier diner solidaire en faveur des Ateliers Sahm était organisé par Pefaco hôtel Maya-Maya avec pour marraine Saskia de Lang, qui fut ambassadeur de l'Union européenne en République. Ce diner a été suivi d'une grande prise en charge qui a permis de lever les fonds. Quelques semaines plus tard, les Ateliers Sahm retrouvaient un centre à Bacongo, appelé aujourd'hui le centre de la renaissance. Par la suite, Bill Kouélany me demandait d'être le parrain de ce centre. J'ai accepté et j'ai été très honoré par cette marque de confiance ", a souligné Alexandre Becher.

Prenant la parole à son tour, Bill Kouélany s'est dite heureuse de célébrer cette soirée des vœux qui couvre également les dix ans des activités des Ateliers Sahm, avant de dégager les atouts de son centre. " Les Ateliers Sahm sont un centre d'art contemporain que j'ai créé en 2012. Ils mettent à disposition des espaces de travail. Nous avons des chambres pour recevoir des artistes qui viennent de partout à travers le continent et ailleurs prendre les lieux pendant un mois, deux mois. Nous avons aussi une médiathèque pour recevoir les enfants, surtout du quartier qui viennent lire.

Nous avons aussi des bourses pour des artistes et un mécène en Suisse qui nous octroie des bourses. La ministre Jacqueline Lydia Mikolo soutient nos jeunes filles à travers une bourse mensuelle qui leur permet non seulement de se soigner mais aussi d'acheter du matériel. Les Ateliers Sahm développent plusieurs projets à l'étranger, notamment la biennale de Dakar pour permettre aux artistes de voir ce qui se passe ailleurs et pouvoir travailler... ", a-t-elle dit.

Notons que cette soirée agrémentée par un défilé de mode et un concert de musique s'est tenue trois jours après la célébration de la date anniversaire de la naissance du fondateur de Brazzaville, Pierre Savorgnan de Brazza.