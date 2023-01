Congo-Kinshasa: Jean-Marie Ingele Ifoto souhaite la bienvenue au Pape François

L'Honorable Jean-Marie Ingele Ifoto, l'une des figures de proue de la sphère politique congolaise et président national du parti Dynamique pour la Démocratie au Congo (DDC), est dans la joie de voir fouler le sol congolais, dans le cadre d'une visite apostolique de quatre jours, le Pape François, qui arrive déjà à Kinshasa ce mardi 31 janvier.

Au cours d'une cérémonie d'échange de vœux avec tous les cadres et militants de sa famille politique, la semaine dernière, à Binza-pigeon, il a souhaité la bienvenue au Souverain pontife.

Les cadres et membres de la Dynamique pour la Démocratie au Congo, en sigle DDC, étaient très nombreux à cette circonstance. Le président national, l'honorable Jean-Marie Ingele Ifoto, le 1er vice-président National et porte-parole du parti, l'honorable Lumeya Dhu Maleghi, le camarade Secrétaire Général Héritier Gladys Mbepongo Lungembo, les Secrétaires générales adjointes Faustine Selengbe et Judith Mwemboyo, tous avaient pris d'assaut L'Espace VIP A-Z de Binza-pigeon où l'événement a eu lieu.

Prévue à 15h, la cérémonie a commencé avec un léger retard avec l'arrivée des autorités compétentes du parti sous le rythme de l'animation politique du parti. Naturellement, la cérémonie a commencé avec l'hymne national, suivi du mot d'introduction du modérateur. Ensuite, le camarade Secrétaire Général a pris la parole pour son discours bilan qui a retenu l'attention de l'assistance avec le chapelet des réalisations de l'année 2022 qui venait de s'éteindre. A la même occasion, il a annoncé ce qu'il compte faire au cours de cette année 2023. Moment de la communication politique du président national. Si le discours du camarade Secrétaire Général du parti était axé sur les aspects purement administratifs, il n'en reste pas moins que l'honorable président national prenne l'autre tangente.

Dans son speech magistral, il a commencé par rappeler les missions trilogiques de tout parti politique : conquérir le pouvoir, l'exercer et le conserver le plus longtemps possible par des moyens démocratiques.

Ensuite, il a abordé les questions ayant trait aux élections qui doivent se tenir impérativement cette année mais à la seule condition réunir un plus grand consensus sur les questions qui entourent celles-ci. Il a fait un regard critique sur la composition de la cour constitutionnelle où certaines provinces sont privilégiées au détriment des autres. Pour chuter, il a parlé de la loi électorale qui a été votée par une seule famille politique excluant délibérément tous les autres acteurs politiques congolais.

Pour le troisième, il est revenu sur l'épineuse problématique de la guerre de l'Est où nos compatriotes meurent chaque jour sans qu'aucune solution efficace ne soit trouvée pour mettre un terme à l'errance de nos frères de l'Est dans leur propre sol. Il ressent tout simplement l'absence totale de l'autorité de l'Etat!!