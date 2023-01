Congo-Kinshasa: Nommées récemment par Ordonnance présidentielle, Sankuru - Les autorités territoriales officiellement notifiées

Le chef de l'exécutif provincial du Sankuru, M. Jules Lodi Emongo, a procédé mercredi à Lodja, dans la province du Sankuru, à la remise officielle des notifications aux nouvelles autorités territoriales nommées par Ordonnance présidentielle.

Jules Lodi a demandé aux nouvelles autorités territoriales " de regagner le plus vite que possible leurs entités respectives et surtout de travailler d'arrache-pied pour mériter la confiance du Chef de l'État Félix Antoine TshisekediTshilombo qui fait de la sécurité de tous son cheval de bataille ".

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la délégation du ministère de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, venue de Kinshasa représenter le secrétaire général à la décentralisation, FloryMokambiaElombo et le conseiller du vice-premier ministre, ministre de l'intérieur Pascal Owondje. Le premier citoyen de la province a promis de passer dans quelques jours d'une entité à une autre pour procéder à l'installation officielle des maires des villes, et leurs adjoints.

De même, les administrateurs de territoires et leurs adjoints seront installés en commençant par le territoire de Lodja.