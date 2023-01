Congo-Kinshasa: Deuxième aire opérationnelle, CENI - Denis Kadima s'enquiert de l'évolution des opérations d'identification à Mbuji-Mayi, Kalemie et Kolwezi

Depuis le lancement de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la deuxième aire opérationnelle, le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi poursuit sa villégiature pour palper du doigt le déroulement de cette opération.

Arrivé à Mbuji-Mayi, deuxième étape de son périple qui le conduit dans les 5 provinces composant l'aire opérationnelle 2, il s'est entretenu avec le gouverneur de la province du Kasaï Oriental, Patrick Mathias Kabeya Matshi Abidi. A l'issue des échanges qu'il a eus avec l'autorité provinciale, le numéro un de la CENI a pris une part active à une réunion sécuritaire avec le comité provincial des opérations. Il s'est agi essentiellement des dispositions nécessaires à prendre en vue d'encadrer au mieux les opérations.

"Je viens du Kasaï-Central et je vais continuer dans le reste de l'aire opérationnelle 2 qui prend en compte 9 provinces. Le but est d'accompagner les autorités provinciales ainsi que toutes les parties prenantes au processus électoral ici au Kasaï Oriental, pour qu'ensemble nous travaillions pour un enrôlement à grande échelle de la population, principalement pour ceux qui remplissent les conditions requises. Je sors d'une réunion du Conseil de sécurité avec le conseiller provincial des opérations, afin de m'enquérir de la situation sécuritaire. De ce pas, nous allons visiter quelques centres d'inscription pour voir comment cela se déroule. Évidemment il y aura des réunions en interne avec les parties concernées et la situation sera évaluée au fur et à mesure durant mon séjour ", a indiqué Denis Kadima Kazadi.

Dans le souci de prendre la température de ce qui s'y fait, le Président de la CENI s'est ensuite rendu dans quelques centres d'identification et d'enrôlement des électeurs où il a assisté à l'opération qui, dans l'ensemble, se déroule de manière convenable.

Et prenant langue bien évidemment avec les préposés à la tâche, il a prolongé ses échanges au Secrétariat provincial avec les agents locaux de la Centrale électorale concernant les réalités sur le terrain.

Denis Kadima Kazadi a bouclé cette 2èmeétape de sa tournée à Kabeya-Kamwanga où il a assisté à l'enrôlement de la population de cette localité, avant de rallier Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika.

Satisfaction totale dans le Tanganyika

Le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, s'est séjourné vendredi 27 janvier 2022 à Kalemie, chef-lieu du Tanganyika, 3e étape de sa tournée qu'il effectue dans 5 des 9 provinces constituant l'aire opérationnelle 2 pour l'identification et l'enrôlement des électeurs.Aussitôt arrivé, il s'est rendu au gouvernorat où il a été accueilli par le vice-gouverneur de la province de Tanganyika, Ferdinand Massamba, avant de prendre une part active à la réunion avec le conseil provincial des opérations, pour un état de lieu de la situation au plan local en lien avec la sécurisation du processus.

" Je suis venu faire un état des lieux au moment où nous commençons cet exercice, évidemment j'ai préféré débuter ici afin de rencontrer le vice-gouverneur ensuite tenir une réunion avec le conseil provincial des opérations qui s'occupe des questions sécuritaires. Les élections se passeront partout dans tous les coins du pays et il est important que nous nous assurions qu'au-delà de notre travail technique, les autorités provinciales et locales jouent leur rôle en matière de sécurité.

Cette réunion nous a permis d'examiner tous les contours de l'opération importante qui précède les scrutins : l'identification et l'enrôlement des électeurs. J'en profite pour inviter la population de Tanganyika, essentiellement toutes les personnes qui remplissent les conditions requises, à venir s'inscrire le plus tôt possible et ne pas attendre la dernière minute parce que cette opération ne dure que 30 jours ", a recommandé Denis KADIMA KAZADI délivrant son message en swahili pour atteindre un plus large public.

" J'ai choisi de venir dans le Tanganyika pour m'imprégner du début des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Je viens pour rassurer la population de Tanganyika que le processus électoral est en marche. Je l'invite donc à s'enrôler massivement aux centres d'enrôlement les plus proches ", a-t-il dit en substance en langue locale.

A l'école primaire Bakita, un des centres d'inscriptions des électeurs, où il s'est rendu par la suite, l'occasion a été donnée au Président de la CENI de prendre la température de l'opération d'identification et d'enrôlement en cours. Il s'est déclaré satisfait du travail qu'accomplit le personnel commis à la tâche.

" Nous sommes ici pour voir comment l'opération se déroule et nous sommes satisfaits de constater que le personnel que nous avons formé est en train d'effectuer le travail qu'on attend de lui. Ils ont commencé le 25 janvier et aujourd'hui déjà je vois qu'ils ont atteint la vitesse de croisière : ils sont en train d'enrôler un grand nombre de personnes. Donc on peut voir que des leçons tirées de l'aire opérationnelle 1 sont effectivement mises en pratique. Voir qu'un grand nombre a été enrôlé en quelques jours me laisse une bonne impression et je vais continuer de faire ma ronde pour voir si c'est la même chose partout", a-t-il relevé.

Même son de cloche à un autre centre où il s'est dirigé et ce qui s'offrait à ses yeux était de bon augure pour la suite de l'opération.

Pour sa part, le vice-gouverneur du Tanganyika a vu en l'arrivée du président de la CENI un grand signe de motivation et de réconfort pour la population de cette contrée.

"C'est réconfortant et en même temps comme une bénédiction, et cela montre que les questions qui se posaient par-ci par-là concernant les élections doivent avoir trouvé des réponses. C'est confirmé qu'il y aura effectivement les élections. Il est venu nous renforcer en tout ce que nous avons déjà entrepris notamment la sensibilisation, les mesures prises pour la sécurisation des opérations. Je demande donc à mes administrés de pouvoir emboîter le pas aux autres qui l'ont déjà fait et se faire enrôler en masse ", a indiqué le vice-gouverneur Ferdinand Massamba.

Kadima impressionné à Kolwezi

Le président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, a foulé le sol de Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, 4e étape de la tournée qu'il effectue dans 5 des 9 provinces qui constituent l'aire opérationnelle 2 de l'identification et l'enrôlement des électeurs entamée depuis le 24 décembre 2022.

Aussitôt arrivé, le numéro un de la Centrale électorale a pris langue avec la gouverneure de la province, Fifi Masuka Saini, pour évoquer les questions en lien avec la sécurité du processus, préalable à la bonne tenue de l'opération en cours.

"Je suis en train de faire un tour d'un certain nombre de provinces qui font partie de ce que nous appelons l'aire opérationnelle 2, en vue d'accompagner et d'encadrer l'opération d'enrôlement des électeurs. J'ai commencé par le

Kasai Central, puis Kasaï Oriental et là je viens de Tanganyika, maintenant je suis au Lualaba avec la délégation que je conduis.

Le but est simple, c'est de voir d'abord comment le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs se déroule. J'ai tenu à comprendre le contexte dans lequel ce processus d'enrôlement est en train de se passer, notamment l'aspect sécuritaire. Est-ce qu'on peut déployer facilement le personnel et le matériel partout, est-ce qu'il y a la police partout où nous avons des centres d'inscription ? Cela fait partie des impératifs pour un meilleur déroulement de l'opération.

Évidemment ces informations je ne pouvais les avoir qu'auprès de l'autorité provinciale. Alors après ici, je vais me rendre à un certain nombre de centres d'inscription pour voir comment les choses se passent. Et finalement je vais finir par une réunion avec la personnel de la CENI ici pour qu'eux-mêmes me parlent de la réalité et je vais tâcher d'y apporter des solutions le cas échéant ", a-t-il fait savoir.

Aussitôt dit, aussitôt fait, le Président de la Centrale électorale a pris la direction les centres d'inscription, où il a assisté au déroulement de l'opération. Convaincu du bon déroulement, il s'est montré visiblement satisfait de la maîtrise de la technologie par le personnel commis à la tâche.

" Je suis au cœur de ce qui se passe en visitant les différents centres d'inscription des électeurs. Je dois dire que je suis impressionné par la qualité du travail accompli par les agents. J'ai suivi chaque étape d'enregistrement des électeurs, j'ai vu qu'ils maîtrisent très bien l'outil et toutes les décisions qui sont prises sont bonnes. Et je comprends vraiment que nous ne sommes plus à l'étape où, faute de familiarité avec le matériel, les agents pouvaient commettre des erreurs. Maintenant la technologie est vraiment maîtrisée, j'en suis très satisfait ", a-t-il relevé.