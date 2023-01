Congo-Kinshasa: A la tête de l'Union des Républicains au sein de l'Union Sacrée - Revoici Me Célestin Tunda ya Kasende derrière Félix Tshisekedi !

Après l'éclipse stratégique, il a, enfin, décidé de briser l'omerta. Désormais, Célestin Tunda ya Kasende, l'un des Hauts Cadres ayant occupé notamment, les fonctions de Secrétaire Général Adjoint au Pprd et, même, de Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux à l'ère de la coalition FCC-CACH, a été désigné Président National de l'Union des Républicains, un Regroupement politique constitué d'une vingtaine des partis œuvrant sous l'autorité morale de Jonas Mukamba Kadiata Nzemba au sein de l'Union sacrée.

Ainsi, devra-t-il, en vertu de ses nouvelles casquettes, changer son fusil d'épaule et se relancer sur l'agora politique pour servir autrement et activement la nation. Mais, cette fois-ci, puisqu'il est temps d'aider le pays et les congolais à aller de l'avant, il promet de se battre, le moment venu, pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au summum de la RD. Congo.

La scène politique est tellement en ébullition que tous les acteurs majeurs sont tenus de délier les langues.

Hier, aujourd'hui et demain, tout bouge, tout change, rien ne demeure, comme pour paraphraser Héraclite.

En RD. Congo, le paysage n'est forcément plus le même. Il suffit d'un clic sur la toile pour décrypter ces nouvelles mutations-là.

Au-delà de Boshab et Minaku Aubin qui, eux, ont quitté le PPRD et le FCC, voici qu'un autre poids lourds vient de choisir de servir autrement le Congo, en acceptant de nouvelles fonctions à la tête de l'Union des Républicains, un Regroupement politique placé sous l'autorité morale du Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, 92 ans, au sein de l'Union Sacrée, telle qu'initiée par le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Célestin Tunda ya Kasende, un fruit né des entrailles de la famille d'un des Grands Chefs coutumiers chez les Bena Ngando, dans la Lomami, se veut rassembleur, pacifique et bâtisseur. Il n'a donc pas besoin de la polémique, ni de justifications inutiles.

Car, depuis plusieurs années, il a été toujours été au service du peuple congolais à tel point qu'aujourd'hui, son départ du Pprd, selon son entourage, est plutôt le résultat d'un choix décisif qu'il aura opéré, après une longue observation de l'évolution de la situation globale du pays.

Il dispose, à en croire ses proches, d'une "série d'atouts intellectuels en tant qu'Avocat, de l'expérience politique ainsi que d'un riche carnet d'adresses à l'échelle nationale et internationale, pour avoir occupé des multiples fonctions, à la fois, politiques et institutionnelles. Et, la RD. Congo, en ce temps de guerre dans l'Est et de la quête de la paix, peut s'y abreuver à tout moment".