Congo-Kinshasa: Traditionnelle cérémonie d'échange des vœux, OGEFREM - William Kazumba exhorte son personnel à la réussite desassignations de 2023

La traditionnelle cérémonie d'échange des vœux a vécu en son et lumière à l'Office de Gestion du Fret Multimodal, OGEFREM en sigle. Cadre choisi, le chapiteau de Pullman, ex. Grand Hôtel Kinshasa, le vendredi 27 janvier 2023.

Côte-à-côte, le Directeur Général de l'OGEFREM William Kazumba Mayombo, le Président du Conseil d'Administration Adolphe Amisi Makutano, le DGA Emmanuel Mayele Samba, les Administrateurs, Commissaires aux Comptes, la délégation Syndicale Nationale, cadres et agents de l'Office ont tous profité de cet évènement inédit pour renforcer la cohésion fraternelle au sein de la grande famille OGEFREM.

Pas de discours classique. Le décor planté était celui de détente et des réjouissances.

Cette cérémonie haute en couleurs a permis au DG Kazumba d'exhorter l'ensemble de son personnel à renforcer la synergie pour une meilleure productivité dans l'entreprise, seul gage pour pouvoir écrire l'histoire de l'OGEFREM autrement.

En tant qu'humain, le patron de l'Office reconnait qu'il a des faiblesses. Il n'est pas le meilleur des meilleurs. Plutôt, c'est du pouvoir discrétionnaire du Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'il a été nommé à la tête de cet Etablissement public, a-t-il reconnu.

C'est pourquoi, il a eu des mots justes pour rendre un hommage digne et méritant au président de la République Félix Tshisekedi, au Chef du Gouvernement Sama Lukonde et à l'ensemble des membres du gouvernement, singulièrement le ministre de Transports, Voies de Communication et Désenclavement.

A chacun de faire son introspection

Au-delà du caractère festif, la cérémonie a permis à chacun, de faire une introspection. C'est-à-dire, 42 ans d'existence de l'Office, l'on se doit de se poser de questions de savoir: d'où l'on vient ?, où on est ? Et où allons-nous ?

Par rapport à ces questions, " nous avons une mission à remplir. Dieu nous a fait grâce. Une grâce que nous devons exploiter ", a-t-il insisté. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde la chance de travailler à l'OGEFREM, une entreprise stable et où la paix sociale est garantie.

Et de renchérir: " Ne vous enrichissez pas sur le dos des autres et en dehors de votre salaire. C'est de la malédiction que vous vous attirez ", a fait remarquer le patron de l'Office.

Des assignations à réaliser

Profitant de cette belle opportunité, la Direction Générale pose des jalons pour la conquête des assignations de 2023, notamment par la réalisation des projets d'investissements des infrastructures de facilitation et d'assistance aux Chargeurs, booster la mobilisation des ressources dont l'Etat propriétaire a besoin. Tout cela ne peut être possible que grâce à la restauration de la discipline, de la solidarité familiale et du principe de règle du jeu en évitant l'injustice.

Récompense aux efforts fournis

Pour sa part, le PCA Makutano, tout en remerciant le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le ministre de tutelle pour leur accompagnement, a souhaité à chacun des cadres et agents une belle entame de l'année 2023.

" Que l'esprit de Labeur habite chacun de vous pour donner le meilleur de soi-même conformément au Conseil du Laboureur et ses enfants tiré des Saintes écritures ".

Et de poursuivre, votre sueur disponible et les efforts louables en 2023, vont concrétiser la vision managériale présentée par le DG de l'OGEFREM et qui est d'ores et déjà approuvée par le Conseil d'Administration à travers le budget 2023.

Il a invité tous les cadres et agents de garder à mémoire l'année 2023, comme celle des engagements pris par la Direction Générale pour l'amélioration des conditions de travail, la restauration de la justice distributive au sein de l'Office.

Mais également, de l'égalité de tous dans le traitement administratif et la motivation du capital humain, l'augmentation du salaire, la mise en place générale, la formation et les renforcements des capacités.