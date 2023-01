Afrique Centrale: Enième provocation du Rwanda sous le M23 - Jean-Lucien Bussa dénonce et interpelle les Chefs d'Etat africains

Au cours du sommet de dialogue entre les Chefs d'entreprises et les responsables politiques tenu au Ghana le week-end dernier, Jean-Lucien Bussa, Ministre du Commerce Extérieur, a haussé le ton pour dénoncer, une fois de plus, l'agression de la République Démocratique du Congo par le Rwanda. Dans son intervention, il a fustigé la stratégie belliqueuse du Rwanda, qui a fait asseoir malignement sa croissance économique sur la déstabilisation de la RDC, en organisant une économie de rapine.

Le ministre a souligné que le Rwanda n'est pas un modèle d'intégration économique en Afrique, mais plutôt un Etat perturbateur de la sécurité dans la région des Grands Lacs depuis déjà plus de deux décennies. "Comment peut-on appuyer la guerre dans un pays voisin et être le champion de l'intégration économique africaine ? Comment peut-on avoir des hommes, des minutions, des armes en RDC, qui pillent, qui tuent mais devenir le chantre de la paix en Afrique ? "Pas possible", a-t-il démontré.

"Je le dis ici parce que la présence du haut-commissaire m'a interpellé. Je voudrais dire que la République du Rwanda, pays voisin de la RDC, a basé sa stratégie de croissance économique sur la déstabilisation de la République démocratique du Congo, dans sa partie Est, organisant une économie de rapine et de pillage", a-t-il crevé. C'est ainsi qu'il a demandé aux dirigeants africains "d'exiger du Président Kagame le retrait de son armée du territoire congolais ".

Il a, en outre, fustigé le non-respect des engagements africains et internationaux et dénoncé le pillage des ressources de la RDC. " Il y a un lien entre la sécurité qui est un bien collectif, la croissance économique, l'emploi et l'amélioration des conditions des vies de l'Africain. Je disais que la RDC fait face à une guerre, pas plus tard que le 24 de ce mois, deux obus lancés à partir du Rwanda ont frôlé un avion militaire de la RDC, en pleine République Démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, à travers ses experts, ont dénoncé le Rwanda. Vous savez aussi que le Conseil de sécurité a condamné le Rwanda, l'Union Européenne et tous les autres pays épris de paix ", a rappelé le Ministre.

Pour lui, il est contradictoire de parler de l'intégration, de la Prospérité économique de l'Afrique et avoir des Etats qui ne respectent rien, à l'image du Rwanda qui ne respecte aucun texte.

"Nous avons pris trois accords, l'Union Africaine a décidé d'envoyer une mission de facilitation conduite par le Président Angolais, des accords ont été signés. L'East Africa community est dans la facilitation avec l'ex Président Uhuru Kenyata, mais qu'est ce qui fait à ce que le Rwanda ne puisse pas retirer ses forces ? Je demande et je le dirai demain au milieu des Chefs d'Etat, que les Chefs d'Etat Africains arrêtent d'être hypocrites ; il faut prendre des décisions qui s'imposent. Lorsqu'un pays s'érigé en donneur de leçons, en réalité ", a-t-il conclu.