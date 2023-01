Congo-Kinshasa: Enjeux militaires contemporains et géostratégie du cyberespace - Arthur Omar Kayumba offre de nouvelles stratégies de défense

Il s'est tenu samedi 21 janvier dernier, au Collège des Hautes Etudes des stratégies de Défense, la cérémonie du vernissage de l'ouvrage intitulé : " Enjeux militaires contemporains et géostratégie du cyberespace : de l'autonomie stratégique des forces Armées de RDC ". Un chef-d'œuvre de M. Arthur Omar Kayumba, qui y aborde des questions essentiellement liées à la sécurité d'un pays.

Une plus-value en cette période où la RDC fait face à une agression du M23 instrumentalisé par le Rwanda. Plusieurs personnalités ont été présentes lors de cette cérémonie. On a noté particulièrement la présence du Général Amisi Kumba, inspecteur au sein des FARDC, préfacier dudit ouvrage. Buamunda Ntumba Franck, Chef de la maison militaire du chef de l'Etat, Patrick Katengo, président du Forum national de la jeunesse, et Emmanuel Kabengele, Coordonnateur du secteur de sécurité et justice-RRSSJ, ont également pris part à cet événement.

Dans son intervention, l'auteur Arthur Omar Kayumba de ce livre qui a développé le sous-thème " Refondation des Forces armées de la RDC et redressement de la défense nationale ", est parti d'une revue stratégique de des FARDC. Et de s'interroger: " Aujourd'hui, on se demande quel est l'état des lieux de nos forces armées. Comment nos Forces armées mettent-elles les 5 objectifs traditionnels qui leur sont dévolus au regard du cotexte contemporain des armées " avant d'insister que la notion de dissuasion nucléaire a traversé tous les Etats au point d'en compter parmi les grandes puissances.

La donne a désormais changé du fait de nouveaux types de combats dans les champs informationnels. Désormais, a-t-il renchéri, les enjeux du cyberespace ou la cybernétique deviennent de plus en plus un levier de ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui la cyber-rétention.

L'auteur de cet ouvrage a, par ailleurs souligné que l'autonomie stratégique par rapport à la guerre informatique, à la cyber défense et surtout quand on parle de la guerre informatique, l'homme se trouve au centre de la machine et l'information. Ce, avant de se demander : " Avons-nous cette possibilité d'avoir une souveraineté numérique sur les données qui circulent dans notre territoire ? Avons-nous cette capacité de répondre à tout le temps et à tout moment et en toute circonstance " ?

Cet ouvrage, renseigne-t-il, est une réponse à tous ces questionnements. " Aujourd'hui, les enjeux militaires contemporains nous exigent à ne plus se déployer massivement dans le théâtre des opérations", a-t-il expliqué en insistant sur le fait que l'informatique résout tout.

Pour Gabriel Amisi Kumba, le préfacier, ce livre qui comprend deux chapitres ne constitue qu'un premier tome, qui devrait être soumis à la rigueur ses lecteurs. " Plusieurs paradigmes des armées contemporaines sont évoqués dans ce premier pont à savoir : l'Etat-Nation ; l'indépendance et la souveraineté ; la dissuasion ; la protection ; l'innovation ; la gouvernance démocratique des forces armées ; l'armée citoyenne ; la défense verte ; l'industrie de défense ; la théorisation du cyberespace ; la souveraineté numérique. Ce premier tome constitue une base solide dans l'élaboration et la mise en œuvre de toute politique de défense, de l'élaboration du Livre blanc de sécurité, la revue stratégique des armées et la loi de programmation pour l'armée qui veulent garantir le suivi de leurs Etats-Nations ", a-t-il fait savoir.

Ce qu'ils ont dit

Patrick Katengo : "Nous demandons à tous les jeunes de la RDC de s'en procurer. Pourquoi ? Parce que c'est pour découvrir ce que ce livre cache et qu'il doit apporter un plus en termes de géostratégie militaire dans ce pays qui est la République Démocratique du Congo. Et pour que ça puisse interpeller davantage nos compatriotes, savoir quelle est l'attitude à adopter aux côtés des militaires parce que les relations militaires doivent être de mise. Et donc, en ce moment-là, nous allons aider notre armée à poursuivre jusqu'au dernier retranchement ces terroristes qui sont en train de menacer la paix et la sécurité dans notre pays".

Arthur Omar : "Le Rwanda n'a pas la capacité de nous agresser. C'est justement des guerres par procuration par les puissances (extérieures, ndlr). Vous savez, notre géopolitique nous soumet ou impose un certain nombre de velléités face aux puissances et même aux pays voisins. Aujourd'hui, nous disons non, on fait l'état des lieux de notre armée, après nous projetons par la pensée comment est-ce que nous voulons faire face à toutes les menaces réelles et potentielles. C'est une des réponses à l'appel lancé par le Commandant suprême des Forces armées de la République Démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui a fait un appel à la mobilisation générale ", a ajouté l'écrivain Arthur Omar Kayumba.