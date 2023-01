Congo-Kinshasa: La MONUSCO et l'agence de développement belge signent un protocole d'accord pour soutenir la réforme de la PNC

communiqué de presse

La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) et l'agence belge de développement (Enabel) ont signé un protocole d'accord pour appuyer la mise en œuvre de la réforme de la Police nationale congolaise (PNC).

La signature de ce protocole d'accord a eu lieu le 24 janvier dernier au quartier général de la MONUSCO, entre le chef de la composante police de la MONUSCO, le commissionnaire Mody Berethe, et le représentant résident d'Enabel en République démocratique du Congo (RDC), Philippe-Serge Degernier.

Selon les lignes principales de ce document, l'agence belge Enabel bénéficiera d'un appui de la mission onusienne via sa police pour rendre opérationnelle l'académie de police (ACAPOL) construite dans la ville de Kinshasa.

Pour les deux institutions, l'ambition d'aboutir à une police civile, républicaine et professionnelle au service de toutes les Congolaises et de tous les Congolais est une condition nécessaire au développement harmonieux du pays et au respect des droits humains.

" Concrètement, la signature de cet accord nous permet de bénéficier de l'appui de la MONUSCO, en l'occurrence la composante police de la MONUSCO pour opérationnaliser l'académie de police qui se trouve ici à Kinshasa et faire en sorte que la formation de la première cohorte d'officiers soit lancée cette année en vue de la professionnalisation du corps d'officiers de la Police Nationale Congolaise ", a expliqué Philippe-Serge Degernier, représentant de Enabel en RDC. Et de poursuivre : " Le but du projet est de pouvoir effectivement mettre à disposition de la population congolaise une police nationale professionnalisée, qui soit beaucoup plus proche des populations ".

Ce programme permettra de mettre en place, d'une part, des formations tant au niveau des officiers qu'au niveau des hommes de terrain, d'introduire spécifiquement une doctrine de police de proximité qui a fait ses preuves dans d'autres pays.

À court terme, cette collaboration se matérialisera par un soutien conjoint visant à équiper l'académie de police de la RDC, dont les premiers bâtiments ont été construits avec l'appui de l'Union européenne, aux fins de son démarrage dès 2023.

Dédiée à la formation d'une nouvelle génération d'officiers et de cadres selon les standards internationaux, cette académie constituera le fer de lance de la réforme dans les années à venir.

Le chef de la composante police de la MONUSCO a soutenu que l'appui à la réforme de la PNC s'inscrit dans le cadre de son mandat visant à contribuer à la stabilisation et au renforcement des institutions de l'État mais aussi aux principales réformes de gouvernance et de sécurité.

Mody Berethe a aussi affirmé que la police de la MONUSCO (UNPOL) fait partie du groupe des partenaires qui ont, ensemble, mis en place un processus d'accompagnement pour la réforme de la Police nationale congolaise. " Ces efforts ont commencé depuis l'époque de la MONUC avec des travaux qui ont eu lieu à Kinshasa ; les discussions sur la réforme ont abouti à la mise en place d'un secrétariat exécutif du comité de suivi de la réforme de la police ".

Le général de brigade Berethe s'est félicité des résultats concrets obtenus : " Aujourd'hui, ce que la police de la MONUSCO fait c'est de continuer à travailler avec les différents partenaires pour que les efforts qui ont été faits puissent réellement porter leurs fruits ".

Rappelons que la MONUSCO est mandatée par le Conseil de sécurité de l'ONU pour fournir un appui à la stabilisation et au renforcement des institutions de l'État en RDC ainsi qu'aux principales réformes de gouvernance et de sécurité, y compris l'appui à la réforme du secteur de sécurité, dont le secteur de la police.