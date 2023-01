Maroc: M. Mayara s'entretient à Rabat avec le président du groupe d'amitié parlementaire maroco-estonien

Rabat — Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara a eu lundi à Rabat des entretiens avec le président du groupe d'amitié parlementaire maroco-estonien, Raivo Tamm, actuellement en visite de travail au Maroc.

Lors de cette entrevue, M. Mayara a présenté devant la délégation estonienne un exposé sur les rôles de la Chambre des conseillers ainsi que son positionnement dans l'échiquier constitutionnel à travers sa composition ainsi que ses prérogatives sur les plans législatif, le contrôle du gouvernement, l'évaluation des politiques publiques ou encore la diplomatie parlementaire, rapporte un communiqué de la Chambre des représentants.

Et d'ajouter que M. Mayara a aussi mis en avant le rôle de la Chambre des conseillers en tant qu'espace de dialogue et de débat de société sur les grandes questions qui intéressent l'opinion publique à travers l'organisation et l'accueil de forums périodiques sur la justice sociale, le climat des affaires, les chambres professionnelles ou encore les jeunes.

Il a également évoqué les grands changements politiques et les réalisations notables sur le chemin de la démocratie et du développement sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, "ce qui a permis au Royaume de se positionner en tant de partenaire majeur et crédible de l'Union européenne", souligne-t-on de même source.

À ce propos, M. Mayara a exprimé encore une fois sa déception quant à "la position négative et hostile affichée par le parlement européen vis-à-vis du Maroc", notant que les acquis réalisés par le Maroc dans le domaine des droits de l'homme lors des deux dernières décennies méritent amplement d'être salués et non pas le contraire.

Tout en plaidant pour le dialogue et un débat serein pour tourner cette page, le président de la Chambre des conseillers a mis en exergue l'importance de la dimension parlementaire dans le développement du partenariat Maroc-UE, fait savoir le communiqué.

Pour sa part, le président du groupe d'amitié parlementaire maroco-estonien, Raivo Tamm a évoqué ses précédentes visites au Maroc, exprimant son intérêt pour l'expérience parlementaire marocaine et son souhait de mieux connaître le mode de fonctionnement des deux chambres du parlement marocain.

Il a aussi affirmé que la création du groupe parlementaire maroco-estonien est motivée par le désir de renforcer la coopération parlementaire bilatérale, relevant que le Maroc est un pays voisin de l'Union européenne et que les défis transfrontaliers posés exigent le resserrement de la coopération entre les deux parties pour pouvoir y faire face ensemble.