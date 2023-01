Congo-Brazzaville: Vernissage - Dossou Makawu expose au Pefaco

Vingt-deux tableaux de l'artiste peintre Dossou Makawu sont en exposition dans le hall de Pefaco hôtel Maya-Maya, depuis la soirée du 26 janvier dernier.

La cérémonie de vernissage de l'exposition d'art contemporain de l'artiste Dossou Makawu s'est déroulée en présence de la conseillère spéciale du président de la République, cheffe du département Communication et Médias, Claudia Sassou N'Guesso; de la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa et du directeur général de Pefaco hôtel Maya-Maya, Alexandre Becher, venus tous encourager l'artiste et soutenir les œuvres d'art.

Après le mot introductif du directeur Alexandre Becher, Laurent Petit, parrain de l'artiste peintre, a pris la parole pour parler de l'importance de l'art et dresser le portrait sur l'art de Dossou Makawu. Pour lui, l'art c'est l'expression de la culture; l'art de Dossou c'est l'art qui parle, son coup de pinceau est exceptionnel. Quand l'art voyage, a-t-il dit, il crée des ponts, des ponts entre l'Occident et l'Afrique, et dans le cas échéant entre Kinshasa et Brazzaville. Ainsi, parlant de la composition de l'art de Dossou, Laurent Petit a souligné que c'est un art engagé.

Les vingt-deux tableaux exposés sont mixtes et abordent plusieurs thèmes, en partant de la négociation sur l'environnement d'aujourd'hui, voire même de la transmission du savoir. Dossou Makawu est un artiste qui a une démarche optimiste. Il a souvent l'habitude de dire que c'est grâce à la science autant qu'à la culture et au dialogue que les hommes seront capables de se dépasser.

C'est pourquoi, à travers ses tableaux, il convoque l'histoire et le présent en poussant les amoureux des œuvres d'art à une réflexion joyeuse et grave sur les enjeux brûlants, dans tous les sens du terme, des questions environnementales. Son style unique, sa maîtrise du geste pictural, son talent de composition sont ses armes pacifiques pour secouer les modes de vie et valeurs des amoureux de l'art pictural.

En effet, Dossou Makawu met, dans ses dernières toiles, son talent au service de la protection de l'environnement. Ses compositions sont faites de fourches et de roues de vélo, de guidons, de selles, de pédales mais aussi de moteurs, de calendres automobiles, de cartes électroniques ou d'autres composants d'appareils électroménagers, ou encore d'objets issus d'un quotidien moderne.

Tous ces objets deviennent partie intégrante d'une sorte de paysage réaliste dans lequel la nature peine à être présente mais n'est jamais absente. La thématique à laquelle Dossou invite les amoureux de l'art pictural ne saurait être plus pertinente à l'époque actuelle et questionne la responsabilité de l'homme face à son environnement. A la fois réaliste et imaginaire, son art pose des questions très actuelles sur le rapport de l'humain à l'écologie. Son coup de pinceau implacable pousse à prendre position et ses couleurs réveillent les amoureux des œuvres d'art de leur rêve de toute puissance.

L'artiste qui n'a pas voulu prononcer un discours a plutôt peint un tableau séance tenante en un laps de temps. Il a été vivement ovationné par le public venu nombreux assister à ce vernissage. Né en 1980 à Kinshasa, en République démocratique du Congo où il vit et travaille, Dossou Makawu est détenteur du diplôme de graduat en art plastique, option peinture, obtenu à l'Académie des beaux-arts de Kinshasa. Il est également diplômé d'Etat en art plastique, option peinture.

Notons que ce vernissage a eu lieu grâce Alexandre Becher pour avoir permis sa tenue et Christian Sanga Pamba, agent de l'artiste peintre Dossou Mukawa, pour avoir facilité sa venue à Brazzaville, et à Laurent Petit, le parrain de l'événement.