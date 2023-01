Algérie/Niger: 1/2 finale CHAN 2022 (entraineur nigérien) - " Le mach se jouera sur le terrain et non pas dans les gradins"

ORAN — L'entraineur de la sélection locale du Niger, Harouna Doula a estimé, lundi à Oran, que le match contre l'équipe algérienne, mardi à 17h00 au stade Miloud-Hadefi d'Oran, en demi-finales du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022, " se jouera sur le terrain et non pas dans les gradins".

Au cours de la conférence de presse, tenue à la veille de la rencontre entre les sélections des deux pays, le coach du Niger a expliqué que ses poulains ne seront pas impressionnés par la forte affluence attendue des supporters algériens. "La différence se fera sur le terrain et par le jeu et aucun autre facteur ne sera déterminant", a-t-il commenté.

Harouna Doula a estimé que la sélection algérienne profitera du fait qu'elle évoluera sur son propre terrain et devant son public et avec une meilleure défense puisqu'elle n'a encaissé aucun but depuis le début du CHAN. "Toutefois, nos joueurs qui ont confiance en leurs propres moyens donneront le meilleur d'eux-mêmes pour passer l'ecueil algérien. Notre but est la qualification pour la finale de ce tournoi", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le sélectionneur nigérien a exprimé son souhait que " la CAF maintienne à l'avenir le CHAN pour permettre aux joueurs locaux de mettre en valeur leurs qualités et d'aspirer à une carrière professionnelle à l'étranger".

Le joueur nigérien Yacine Wasamba, présent à la conférence de presse, a relevé la détermination de ses coéquipiers à remporter le match et à poursuivre la belle série de résultats positifs obtenus depuis le début du CHAN. " Malgré la fatigue de mes coéquipiers dont certains ont disputé 3 matchs complets sans repos, nous essayerons de garder notre niveau de jeu face à nos adversaires et saisir toutes opportunités pour marquer et remporter la victoire ", a-t-il affirmé.