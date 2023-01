Congo-Kinshasa: Le député Ndjoloko Tambwe regrette que le pape n'arrive pas à Goma

Le député national Bathe Ndjoloko Tambwe regrette le Pape Francois n'arrive pas à Goma (Nord-Kivu), lors de sa visite en RDC qui commence ce mardi 31 janvier.

D'après lui, plusieurs députés du Nord-Kivu auraient souhaité que le pape fasse un déplacement dans cette partie de l'Est du pays, confrontée à de tensions armées et dont la population est en permanence meurtrie.

" On aurait bien voulu que le pape arrive à Goma. Le pays n'est pas en paix. Nous les députés de l'Est, nous l'attendions à Goma. Comme il y a des troubles dans la région, nous nous contentons d'être ici à Kinshasa. Du point de vue, soutien moral à ce peuple meurtri, nous avons perdu quelque chose ", a declaré le député Bathe Ndjoloko.

Le climat sécuritaire précaire a entrainé l'annulation du déplacement du pape à Goma. Il va, néanmoins recevoir à Kinshasa, les victimes des atrocités et guerre de la partie orientale du pays, selon son agenda.

Le député national Bathe Ndjoloko Tambwe espère toutefois que la visite du pape en RDC pourra mobiliser d'avantage les autorités congolaises à agir pour rétablir la paix dans le pays :

" Nous espérons que l'arrivée du Saint Père en RDC, va certainement calmer les ardeurs des uns et des autres. De comprendre que, l'humanité est avec nous, le pape vient parce que l'humanité compatit à la souffrance des femmes et enfants qui passent nuit à la belle étoile et deviennent pratiquement des parias dans leur propre pays puisque la gouvernance de ce pays, ne les soutient pas plus efficacement. Notre appel est que, l'arrivée du pape puisse encore mobiliser d'avantage la gouvernance nationale et locale pour que les citoyens congolais continuent d'être fiers de leur pays et d'y vivre heureux, malgré la pauvreté ".