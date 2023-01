Ile Maurice: Collision à Ébène - Les débats sur la motion d'Adrien Duval renvoyés

Alors que les policiers qui étaient sur les lieux de l'accident devaient être appelés en cour de Rose-Hill hier, dans le sillage de la motion d'Adrien Duval qui réclame la radiation de l'accusation provisoire de "conspiracy to do an unlawful act, to wit to pervert the course of justice" qui pèse sur lui, les débats ont été renvoyés au 29 mars.

Pour rappel, l'accident avait impliqué la Mercedes d'Adrien Duval, qui avait heurté une autre voiture dans la soirée du 21 septembre 2022 à Ébène. Le véhicule percuté avait terminé sa course les quatre roues en l'air. Blessée au pied, la conductrice de 56 ans avait, quant à elle, été conduite à l'hôpital Wellkin. Idem pour le passager, William Martin, qui comparaîtra le 20 février devant la magistrature, et dont la motion d'abandon d'accusation de "conspiracy to pervert the course of justice" sera débattue par ses avocats, Meˢ Olivier Barbe et Alexandre Leblanc, et ceux de la poursuite. Mes Robin Ramburn, Senior Counsel, Shameer Hussenbocus, Hisham Oozeer, Jacques Panglose, Nicolas Henry et Yatin Varma défendent les intérêts du politicien-avocat Adrien Duval.

À la suite de l'accident, ce dernier avait été questionné au poste de police de Rose-Hill où il avait fait savoir aux enquêteurs qu'il était au volant de sa berline au moment des faits mais, selon nos indications, il aurait refusé de se soumettre à un alcooltest. Il avait obtenu la liberté conditionnelle contre une caution et la signature d'une reconnaissance de dette le 23 septembre 2022.