Ile Maurice: Manif des rastafaris - Darren Activiste devra encore patienter

Dominique Seedeal, alias Darren Activiste, a comparu devant la cour intermédiaire, hier lundi le 30 janvier.

Ce, dans le cadre du procès qui lui est intenté pour avoir participé à une manifestation des rastafaris devant l'Hôtel du gouvernement le 2 novembre. La police soutient que Darren Activiste, qui est en liberté sous caution, n'a pas le droit de participer à un quelconque rassemblement. Le principal concerné maintient qu'il ne participait pas à ladite manifestation.

La police lui reproche d'avoir enfreint l'une des conditions de sa liberté conditionnelle, soit la section 5 (ii) : "Not to participate in any kind of assembly directly or indirectly unless approval of the police is sought and obtained". L'affaire a été appelée pro-forma hier et a, une fois de plus, été renvoyée à une date ultérieure. L'homme de loi de Dominique Seedeal, Me Sanjeev Teeluckdharry, a formulé plusieurs requêtes auprès de la police pour obtenir, entre autres, les enregistrements des caméras de la Safe City, ainsi que les dépositions des rastas.