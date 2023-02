Algérie: Participation de 75 exposants nationaux et étrangers au BATIMEX

ALGER — Soixante quinze (75) participants, nationaux et étrangers, sont attendus au Salon international du bâtiment et de l'aménagement (BATIMEX), prévu du 8 au 11 février prochain à Annaba, a indiqué lundi à Alger le directeur de l'entreprise organisatrice.

Lors d'une conférence de presse dédiée à l'annonce du Salon, M. Nadir Filali a indiqué que la 2e édition de cet évènement économique connaitra la participation de 10 pays africains, européens et asiatiques à travers la présence des plus grands groupes et compagnies du bâtiment outre des bureaux d'études et des architectes en vue d'exposer les techniques de pointe dans le secteur du bâtiment.

Au programme de ce salon qui se déroulera à l'hôtel Sheraton Annaba, figure des rencontres de travail avec les différents opérateurs participants et des conférences qui seront animées par des spécialistes en architecture et dans le bâtiment et l'aménagement urbaine, dont des algériens de renommée internationale.