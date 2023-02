Algérie: BAC et BEM - Réouverture des sites électroniques pour les candidats libres à partir de mercredi

ALGER — Le ministère de l'Education nationale a annoncé, mardi, la réouverture, du 1er au 15 février, des sites électroniques réservés aux candidats libres aux épreuves du Baccalauréat et du Brevet d'enseignement moyen (BEM) pour leur permettre de vérifier l'exactitude de leurs informations personnelles.

Le ministère de l'Education nationale informe, dans un communiqué, l'ensemble des candidats libres aux épreuves du Baccalauréat et du Brevet d'enseignement moyen de "la réouverture des sites https://bac.onec.dz et https://bem.onec.dz, à partir de mercredi 1er février jusqu'à mercredi 15 février 2023, pour leur permettre de vérifier l'exactitude de leurs informations personnelles, notamment les noms, prénoms, date et lieu de naissance".

"En cas d'erreurs, les candidats sont tenus d'informer par écrit la direction de l'Education des corrections nécessaires", précise le ministère.

Les candidats relevant de l'Office national de l'enseignement et de la formation à distance (ONEFD) sont, quant à eux, "tenus d'en informer le centre régional de l'ONEFD, avant mercredi 22 février 2023", selon le communiqué, qui prévient que "les candidats porteront l'entière responsabilité de toute erreur non signalée dans les délais impartis".

"L'épreuve d'éducation physique et sportive pour les candidats libres aura lieu durant la période allant de dimanche 7 mai à jeudi 18 mai 2023", précise le ministère, invitant les candidats libres, y compris ceux relevant de l'ONFED, à "retirer leurs convocations pour l'épreuve d'éducation physique et sportive via les sites électroniques de l'Office national des examens et concours cités plus haut, et ce, à compter de lundi 17 avril 2023".