Algérie: Constantine - Hausse sensible des touristes étrangers en 2022

CONSTANTINE — Une hausse sensible du nombre de touristes étrangers ayant visité la wilaya de Constantine, ses sites touristiques et culturels en particulier, a été enregistrée en 2022, par rapport à l'année 2021, a indiqué mardi, le chef de service du tourisme à la direction du Tourisme et de l'artisanat, Amar Bentorki.

Pas moins de 7.134 touristes étrangers ont été ainsi recensés en 2022 contre 2.405 touristes en 2021, a précisé M. Bentourki ajoutant que les touristes ayant visité Constantine en 2022 ont passé 24.954 nuitées, soit une moyenne de 4 nuitées par personnes, alors qu'en 2021, ils ont passé 2461 nuitées, soit une moyenne de 2 nuitées par personne.

Bentorki a révélé que le nombre de touristes ayant visité la wilaya de Constantine en 2022, dans le cadre de voyages organisés a atteint 1.261 visiteurs contre 318 en 2021, rappelant que la wilaya compte 198 agences de tourisme qui organisent ces voyages.

Les touristes ayant visité Constantine avant la tenue des compétitions du CHAN2022 sont de plusieurs nationalités. Ils ont bénéficié de visites touristiques et de découvertes organisées sur de nombreux sites historiques et archéologiques, dont les vestiges de Tiddis, le Palais du Bey et les ponts suspendus, a rappelé M. Bentorki.