Algérie: Tizi-Ouzou - Poursuite des opérations d'ouverture des routes bloquées par la neige

TIZI-OUZOU — Les opérations d'ouverture des routes bloquées par la neige se poursuivent à travers la wilaya de Tizi-Ouzou afin de rétablir la circulation notamment vers Bouira et Bejaia, a-t-on appris mardi auprès du Groupement territorial de la gendarmerie nationale.

La cellule de communication du Groupement a indiqué que, selon une situation arrêtée à aujourd'hui mardi 10h, les éléments de la gendarmerie nationale, conjointement avec les services concernés, poursuivent l'opération de déneigement de la route nationale (RN) 33 reliant Tizi-Ouzou à Bouira, fermée suite à l'accumulation de neige à hauteur du plateau d'Aswel (commune d'Ait Boumahdi).

Le déneigement se poursuit également sur le Chemin de wilaya (CW) N 11 reliant la commune de Ouacifs à la RN 30 bloquée à hauteur du village Tiguemounine, et sur la RN 15 assurant la liaison entre Tizi-Ouzou et Bouira, fermée au col de Tirourda (commune d'Iferounene), a-t-on ajouté de même source.

La même opération est menée sur le CW 253 entre Tizi-Ouzou et Bejaia, bloqué suite à l'accumulation de neige à hauteur du Col de Chelata (commune d'Illilten) et sur la RN 30 entre Tizi-Ouzou et Bouira, également bloquée par la neige à hauteur du col de Tizi N'Kouilal (commune d'Iboudrarene), selon la cellule de communication de la gendarmerie nationale.

Un total de 11 chasse-neiges et un tracteur sont mobilisés par les services des communes concernées par les routes fermées et les subdivisions des travaux publics de Ouacifs et de Ain El Hammam, précise la même source Parallèlement aux opérations de déneigement, des travaux sont menés pour la réhabilitation d'une section de 6 kilomètres de la RN 12, reliant la commune de Tadmait à celle de Draa Ben Khedda, dégradée suite aux intempéries à hauteur du lieudit Bouilef, a signalé la gendarmerie nationale.