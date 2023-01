Afrique du Nord: L'Algérie a les moyens et l'expérience pour susciter des initiatives parlementaires internationales

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a déclaré, lundi soir à Alger, que l'Algérie avait beaucoup de moyens et d'expérience pour susciter des initiatives parlementaires internationales, considérant que les conclusions de la 17e session de la conférence de l'Union des conseils des pays membres de l'Organisation de la Coopération islamique (UPCI) viennent "compléter" celles du Sommet arabe tenu en novembre dernier à Alger.

Lors d'une conférence de presse co-animée avec le Secrétaire général de l'UPCI, M. Mouhamed Khouraichi Niass, M. Boughali a souligné que "l'Algérie dispose de beaucoup de moyens et d'expérience pour susciter des initiatives parlementaires internationales", notamment à la faveur de "son retour sur la scène internationale".

Saluant "l'attachement et l'appui" du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux questions du monde arabo-musulman, le président de l'APN considère que les conclusions de la 17e session de l'UPCI viennent "compléter celles du sommet arabe tenu en novembre dernier à Alger.

Il a souligné que l'Algérie "s'emploiera à élaborer une feuille de route et à mettre en œuvre les conclusions de cette session, notamment les propositions constructives du président de la République", insistant sur la nécessité de "renforcer le soutien" à la cause palestinienne et de "permettre à la Palestine d'obtenir la qualité de membre à part entière aux Nations Unies", en tirant parti de l'unification des factions palestiniennes par l'Algérie.

Et d'ajouter que "les parlementaires algériens sont mobilisés pour défendre la cause palestinienne" et "rechercher d'autres soutiens à la cause dans diverses instances parlementaires" régionales et internationales.

Le président de l'APN a, par ailleurs, indiqué que la session avait abouti à "la nécessité d'œuvrer au renforcement de la coopération entre les économies des pays du monde musulman", notamment à travers "la création d'un incubateur de start-up en vue de promouvoir des projets innovants au profit des jeunes afin de leur permettre de contribuer au développement de leurs pays.