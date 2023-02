Egypte: La 54e édition de la Foire internationale du livre du Caire

Sous l'égide du président El-Sissi, les activités de la 54e édition de la Foire internationale du livre du Caire (FILC) ont été lancées par le Premier ministre Mostafa Madbouly ce mercredi. La Foire durera du 25 janvier au 6 février 2023 au Centre international des expositions égyptiennes (FILC) sous le titre : "Au nom de l'Egypte - ensemble : Nous lisons .. Nous pensons .. Nous créons."

Aujourd'hui, l'accès à l'exposition est limité aux hommes d'État, aux hommes d'affaires, aux éditeurs et à ceux qui s'intéressent à l'industrie de l'écriture. La Foire se tient au Centre des expositions à El Tagmo Al Khames. La Foire internationale du livre du Caire ouvre ses portes mercredi, 25 janvier 2023. La foire est témoin de nombreuses activités d'intérêt pour les lecteurs et les personnes intéressées par l'écriture, l'édition et le monde de la lecture. Elle doit durer de 12 jours. Plusieurs bus sont dédiés aux visiteurs de la Foire. Les bus partiront de différentes places et zones du Caire.

La Foire se tient sur une superficie de 80 000 mètres carrés, et 5 pavillons avec la participation de 1 047 éditeurs et agences égyptiens, arabes et étrangers de 53 pays. La Hongrie et la République dominicaine participent également à l'événement pour la première fois. La foire présente un programme qui comprend près de 500 activités culturelles différentes qui enracinent l'identité culturelle égyptienne. Le Royaume Hachèmite est l'invité d'honneur cette année. Inaugurée en 1969 et organisée par l'Organisation générale égyptienne du livre, la Foire internationale du livre du Caire est l'une des plus importantes au monde et la plus ancienne du monde arabe, rassemblant des centaines de libraires locaux et internationaux.

C'est la plus grande foire du livre du monde arabe, ainsi que la plus ancienne. En 2006, elle était la deuxième plus grande foire du livre au monde après la Foire du livre de Francfort. La foire avait été annulée en janvier 2011 en raison de la révolution égyptienne de 2011. L'année dernière, elle s'est tenue dans des circonstances exceptionnelles au milieu des restrictions liées au coronavirus. Les livres doivent être proposés aux acheteurs à bas prix.