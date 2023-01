Afrique de l'Ouest: Voyage de Milan à Dakar, 6 000 kilomètres en voiture pour soutenir l'UNFPA

communiqué de presse

Un pont entre l'Italie et le Sénégal. Plus de 6 mille kilomètres en voiture de Milan à Dakar pour raconter et soutenir les projets du Fonds des Nations Unies pour la Population (Unfpa).

Roadtrip of Choices, l'initiative de Dario De Lisi, chef de la stratégie créative de Uniting Group, et Simone de Eguileor, entrepreneur et propriétaire d'un atelier historique de motos à Milan, s'est terminée par l'arrivée dans la capitale sénégalaise après un voyage de vingt jours. L'idée est née de la volonté de diffuser le travail de l'agence des Nations unies qui lutte pour les populations en situation de crise et pour la santé sexuelle et reproductive : l'objectif est de contribuer à créer un monde où "chaque grossesse est désirée, chaque naissance est protégée, et où chaque jeune peut tirer le meilleur parti de son potentiel".

Le voyage - soutenu par l'Unfpa en collaboration avec le Groupe de l'Unification a commencé à Milan le 26 décembre et a été l'occasion de partager des histoires encore trop souvent inconnues de la plupart des gens et de visiter un certain nombre de centres directement impliqués dans les projets de l'UNFPA: en particulier, le Centre de santé Chami (Mauritanie), le Centre Al Wafa Gbv (Nouakchott-Mauritanie), l'Hôpital Richard Toll (Saint Louis-Sénégal), le Centre pour adolescents de Louga-Sénégal et le Centre socioculturel Fass-Dakar.

Domaines et centres nécessitant une intervention solidaire et pour lesquels l'agence des Nations unies travaille : pour protéger la santé sexuelle et reproductive, contre la violence sexiste et pour garantir des services fondamentaux tels que l'alphabétisation, l'assistance juridique et le soutien psychosocial aux femmes et aux jeunes. Une aide fondamentale, qui se traduit également par la fourniture de matériel médical et de services de conseil, de prévention et de sensibilisation à ces questions importantes.

Mais le projet ne s'arrête pas au voyage. Une vente aux enchères caritative aura également lieu en février : l'intégralité des recettes sera reversée à l'UNFPA pour soutenir ses interventions emblématiques. La vente aux enchères de charité se terminera lors d'un événement au cours duquel le projet sera raconté et les photos prises par Simone de Eguileor seront montrées. Simone de Eguileor a construit une histoire avec son œil, enrichie par le carnet de voyage de Dario De Lisi.

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée de pouvoir présenter l'énorme travail que nous faisons pour l'autonomisation et la protection des femmes, des filles et des jeunes en Afrique de l'Ouest et du Centre", déclare Fabrizia Falcione, directrice régionale adjointe de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La collaboration de l'UNFPA avec Uniting pour le projet Roatrip Of Choices ajoute une autre dimension à notre partenariat avec des entités privées et pour nous aider à amplifier nos interventions et à créer un impact plus significatif sur la vie des femmes et des filles".

"Nous avons choisi de nous lancer dans cette aventure pour de nombreuses raisons. Le plus important", déclare Dario De Lisi, "était le désir de comprendre réellement les difficultés et les opportunités liées à l'évolution de la voie socioculturelle empruntée en Afrique. Nous voulions regarder d'un œil libre les préjugés ce qui se trouverait devant nous et, grâce à la collaboration avec l'UNFPA, nous disposons d'un guide pour approfondir des questions qui touchent de près à la culture d'un peuple. Je crois qu'il est fondamental de construire un avenir dans lequel il y a vraiment un choix pour chacun".

"L'opportunité d'être sur le terrain avec l'UNFPA a été inestimable. J'ai toujours pensé, poursuit Simone de Eguileor, que les opportunités de la vie peuvent être construites, mais que le point de départ est en dehors de notre pouvoir de décision. L'Afrique est le pays de l'avenir, un pays plein de jeunes et de gens qui savent ce qu'ils n'ont pas, ainsi que ce qu'ils ont. Nous avons planifié notre aventure pour découvrir la terre et la culture de cette partie de l'Afrique occidentale sans vraiment savoir ce qui nous attendait. Et peut-être dans l'espoir de nous sentir en quelque sorte d'être "utiles".

