Afrique: FIFA - Le Maroc accueille la Coupe du monde des clubs

Lancée en 2000, la compétition organisée par la Fédération internationale de football association (Fifa) pour attribuer le trophée de " vainqueur de la Coupe du monde des clubs " est à sa 19e édition cette année.

Les équipes championnes des six confédérations continentales de football ainsi que le champion du pays hôte ont rendez-vous du 1er au 11 février à Rabat et Tanger, au Maroc, pour disputer la Coupe du monde des clubs de la Fifa.

Au total, sept clubs tenteront de donner le meilleur d'eux-mêmes pour gagner et aussi prolonger le plaisir des amoureux du sport roi quelques semaines seulement après la Coupe du monde Qatar 2022 marquée par la victoire de l'Argentine et la meilleure performance d'une équipe africaine à travers la quatrième place occupée par les Lions de l'Atlas.

En ouverture, ce 1er février, Al Ahly (Egypte) sera face à Auckland City (Nouvelle Zélande) à Tanger. Le Wydad Casablanca (Maroc) recevra Al Hilal (Arabie saoudite) le 4 février, avant l'entrée en lice en fin de journée des Seattle Sounders (Etats-Unis) avec un adversaire désigné à l'issue des premières combinaisons. Même chose pour la suite avec les Brésiliens de Flamenco, le 7 février, et les Espagnols du Real Madrid, le 8 février. Les matches de la troisième place et la finale se joueront le 11 février.

Viser plus loin

Candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, après la décision de la Confédération africaine de football d'en retirer le privilège à la Guinée non prête, le Maroc a du poids aux côtés d'autres concurrents non des moindres que sont l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Zambie et le duo Nigeria-Bénin. Tous ces pays ont une belle histoire avec le football et voudraient en donner le meilleur témoignage en accueillant les ambassadeurs africains de la prestigieuse coupe dans deux ans.

La Fédération royale marocaine croit en ses chances de convaincre les décideurs qui se prononceront en dernier ressort, le 10 février. Qui des pays cités plus haut fera des envieux ? La réponse ne saura tarder. Rabat plaide sa capacité à se projeter vers l'avenir et à jouer dans les grandes cours. La CAN passera à vingt-quatre équipes dès l'édition 2023 en Côte d'Ivoire contre seize auparavant et le Maroc se dit prêt à relever le défi.

Le pays a postulé à l'organisation de la Coupe du monde Fifa 2026 qui réunira quarante-huit sélections, le seul candidat du continent face à la triple candidature américaine gagnante Etats-Unis-Canada-Mexique. L'opportunité d'abriter cet événement en 2010 lui a échappé au profit de l'Afrique du Sud, mais il ne semble pas découragé malgré des tentatives infructueuses.

En plus de posséder des infrastructures sportives aux normes (1), de ne pas souffrir de problèmes d'accueil, la prestation de son Onze national à Qatar 2022 lui sert d'atout, au moins pour la CAN dans deux ans. Une reconnaissance unanime de ce parcours exceptionnel est une valeur ajoutée qui vaudrait au Maroc d'être " rétribué " au mérite, espère-t-on.

En attendant, les villes de Rabat et Tanger retenues pour les matches de la Coupe des clubs de la Fifa (2) ont à cœur d'offrir à leurs hôtes et à leurs habitants la même expression de chaleur que le ballon rond donné en compétition et après lequel courent les stars, les staffs, les pays et les cœurs a le secret.

Stades et places : Casablanca (67 000) ; Rabat (65000) ; Marrakech (45 000) ; Fès (45 000) ; Tanger (45 000) ; Agadir (45 000).

En dix-huit éditions, le Real Madrid est le plus titré de la compétition avec quatre sacres suivi du FC Barcelone trois et du Bayern Munich deux.