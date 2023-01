Tunisie: Ligue 1 | 11e journée - L'Espérance se relance !

En allant chercher la victoire à Sousse même, les "Sang et Or" retrouvent une santé qui leur a fait terriblement défaut depuis le début de la saison. Une victoire qui permet à l'EST de se qualifier aux play-offs. C'est aussi le cas de l'USBG.

C'est sans aucun doute le fait marquant de la 11e journée en ce qui concerne le Groupe A : l'Espérance qui s'impose à Sousse dans un classico fou ! Un classico qui a tenu ses promesses en termes de suspense. C'est que la rencontre de Sousse a connu bien des rebondissements. Pourtant, les deux protagonistes ont pris le temps de tâter d'abord le terrain avant que les "Sang et Or" ne passent la vitesse supérieure. C'était sans compter sur une formation étoilée qui a préféré jouer la carte de la prudence étant que la pression pesait plutôt sur son hôte appelé à rattraper son retard de 4 points. Une approche défensive qui a apporté ses fruits durant l'essentiel de la période initiale avec une bonne maîtrise des débats, notamment au niveau de l'entrejeu, ce qui a compliqué la tâche des attaquants espérantistes.

Sauf que les "Sang et Or" en voulaient tellement qu'ils ont fini par obtenir gain de cause. On jouait les deux dernières minutes de la période initiale quand le tir puissant de Hamdou El Houni obligea le portier étoilé Ali Jemal à mal dégager sa balle. En cherchant à éloigner le danger et vu la puissance du tir d'El Houni, Jemal a dégagé la balle tout juste devant Anis Badri qui ne pouvait refuser un tel présent en logeant la balle dans les filets d'un gardien étoilé qui était déjà à terre (43').

En deuxième mi-temps, Nabil Maâloul et Mohamed Mkacher ont opéré chacun des changements. Le premier dans la perspective de préserver son ascendant et le second avec l'espoir de revenir dans le match. Et comme les " Sang et Or " ont cru un peu tôt à la victoire, ils se sont faits surprendre en fin de match : le jeune Assil Jaziri profita d'un centrage millimétré de la droite d'Alaya Brigui pour reprendre directement dans les filets d'un Moez Ben Chérifia qui n'a rien vu venir (79'). Un cafouillage au sein de la défense espérantiste qui s'est avéré fatal.

Mais la joie des Etoilés a été de courte durée. Sept minutes plus tard un autre jeune allait créer également la surprise, cette fois-ci du côté espérantiste : encore un assist de Hamdou El Houni et Ghaith Wahabi de suivre le mouvement du ballon avant de dévier sa trajectoire tout droit dans les filets d'un Ali Jemal resté sans voix (86').

En allant chercher la victoire à Sousse même, les "Sang et Or" retrouvent une santé qui leur a fait terriblement défaut depuis le début de la saison. Une victoire qui permet au dauphin espérantiste de réduire l'écart par rapport au leader étoilé à seulement un point. La course pour le leadership du Groupe A est relancée.

En bas du classement de ce Groupe A, les Chebbiens ont pu respirer, enfin, en remportant la victoire devant les Stadistes. Une victoire qui permet au CS Chebba de quitter la dernière place du classement.

Le CA aligne la passe de deux

Il n'y a pas que l'Espérance qui retrouve une santé qui lui a fait défaut. Dans le Groupe B, le CA se refait également une santé en alignant la passe deux, et ce, au détriment de l'Etoile Olympique de Sidi Bouzid. Une écrasante victoire des Clubistes africains sur le score sans appel (3-0). Encore trois points qui compteront dans le duel à distance entre le CA et l'AS Soliman pour arracher une place au play-off. L'AS Soliman, défait par le solide leader monastirien, a perdu du terrain au profit du CA.

En tête du classement, le leader monastirien a maintenu donc de la distance par rapport à son dauphin benguerdanais, à même d'accroître l'écart à trois points. En effet, les Monastiriens qui ont remporté une nette victoire devant les Capbonais sur le score de 2-0, ont profité du faux pas de leur dauphin benguerdanais qui s'est contenté de tenir en échec l'Olympique de Béjà. Mais même si elle s'est contentée de faire match nul à Béjà, l'USBG s'est assurée de sa qualification aux play-offs.

Un match nul entre l'OB et l'USBG qui a profité en fait au CA qui pointe désormais à la 4e place, accusant un retard de 5 points par rapport à l'OB qui clôture la troisième marche du podium.

Mais avec ses cinq longueurs d'avance sur l'AS Soliman, cinquième au classement, le CA prend une belle option pour les play-offs à condition de rester sur sa lancée lors des journées restants de cette première phase.

Une première phase qui promet, d'ailleurs, d'être intéressante à suivre lors des trois journées restantes.