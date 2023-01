Afrique de l'Ouest: Sahel - 10 FDS et deux VDP tombés à Falagountou, une quinzaines de terroristes tués (communiqué)

L'armée dans un communiqué a annoncé que 12 forces combattantes et un civil ont perdu la vie dans une bataille contre des terroristes qui préparaient une attaque contre les populations de Falagountou le lundi 30 janvier 2023. Parmi les 12 combattants on comptait selon le communiqué dix gendarmes et deux VDP. On enregistre également au moins 5 gendarmes blessés et une dizaine d'autres toujours recherchés.

Les opérations de ratissage indique le communiqué, font état d'une quinzaine de corps de terroristes retrouvés.

Tout en saluant la mémoire des victimes, le chef d'Etat-major général des armées, le colonel-major David Kabré a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et a invité les populations à ne pas se laisser décourager par un ennemi aux abois et à se mobiliser derrière les FDS et les VDP pour la reconquête du territoire.