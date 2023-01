Maroc: M. Khalihenna Ould Errachid s'entretient à Rabat avec le président de la Commission des affaires étrangères au Sénat chilien

Rabat — Le président du Conseil royal consultatif des Affaires sahariennes (CORCAS), Khalihenna Ould Errachid, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec le président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat chilien, Jaime Quintana, actuellement en visite de travail au Maroc.

S'exprimant dans une déclaration à la MAP à l'issue de cette rencontre, M. Quintana a indiqué que ces discussions ont permis de s'arrêter sur les différentes étapes historiques relatives à la question du Sahara marocain, soulignant que l'existence d'une institution citoyenne de l'envergure du CORCAS qui s'attache à présenter tout ce qui concerne les affaires du Sahara marocain, "revêt une grande importance".

Par ailleurs, M. Quintana s'est félicité de l'excellence des relations entre le Chili et le Maroc, faisant savoir que le Royaume joue un "rôle pivot" au niveau du continent africain, qui dispose d'un potentiel important.

Dans ce sens, il a relevé que le maintien de relations étroites et harmonieuses entre le Maroc et le Marché commun du sud (Mercosur) en général, et le Chili en particulier, est " un enjeu qu'il faut relever".

Le président de la Commission des affaires étrangères au Sénat chilien s'est entretenu, précédemment, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le président de la Chambre des conseillers, Naam Miyara, et la présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la défense nationale et des Marocains résidant à l'étranger à la Chambre des conseillers, Neila Mia Tazi.

La visite de travail du responsable parlementaire chilien au Royaume se poursuit jusqu'au 4 février.