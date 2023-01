Tunisie: Yacine Boularès, saxophoniste et musicien de Jazz, à La Presse - "Il y a de l'inattendu dans "Osool" !

interview

Yacine Boularès, saxophoniste et musicien de jazz, s'est emparé de la scène des JMC, lors de sa 8e édition. Programmé en guise de clôture avec d'autres groupes, l'artiste-musicien s'est entouré d'artistes, comme le rappeur Mehdi WMD, Hedi Fahem, Nesrine Jabeur, Omar el Ouaer, Youssef Soltana et Nasreddine Chabli. Ensemble, ils forment "Osool", groupe musical distingué, qui se fraye un chemin, à l'international et qui chante l'identité en ayant un répertoire varié.

Vous participez aux JMC de 2023 en tant qu'intervenant dans des masterclass, mais aussi en tant qu'artiste-musicien programmé sur scène avec votre groupe "Osool". Pouvez-vous nous en dire plus ?

Le groupe s'appelle "Osool". C'est un groupe que j'ai monté il y a 2 ans, pendant la pandémie. À l'époque, il s'appelait "Night In Tunisia". Il a évolué au fur et à mesure. J'ai eu l'opportunité de créer le festival Habibi à New York, premier festival dédié à la musique actuelle du monde arabe. Je l'ai cofondé avec le Joe's Pub - Public Theatre. Il remplit une fonction importante puisqu'il y a un vide culturel immense spécialement en ce qui concerne la musique actuelle du monde arabe et particulièrement celle du Maghreb aux USA. La première édition s'est faite en 2021, la 2e en 2022. En tant que cofondateur et artiste en résidence, j'ai eu l'opportunité de faire venir des groupes, de les choisir. Je tenais à ce que le groupe "Osool" fasse une tournée aux États-Unis. On a répété à distance, fait un concert à Tunis au théâtre de l'Opéra en 2021, un autre concert à Abidjan (Côte d'Ivoire), puis, c'était autour de la tournée américaine qui a débuté en octobre 2022. Deux soirs à New York à guichets fermés, dans le New Jersey, et on a fini à Duke University en Caroline du Nord. On a aussi enchaîné le travail dans un studio d'enregistrement. Dans le cadre des JMC, j'ai fait trois jours de Masterclass avec Hedi Fahem sur l'improvisation. Le public était diversifié et très présent.

Quel répertoire joue "Osool" ?

Il est plus orienté Jazz. Avec l'équipe, on a réalisé que ce qu'on voulait faire était différent, qu'il fallait mettre le rappeur Mehdi WMD en avant, qu'on voulait aussi écrire le répertoire autour de l'instrument de Hedi Fahem. J'ai donc écrit le répertoire en puisant dans le Hip-Hop, le chant de Nesrine Jabeur et dans le Ouatar. Le jazz reste présent : je suis saxophoniste, musicien de Jazz initialement, mais le jazz est davantage utilisé comme moyen de composition. La musique d' "Osool" fusionne des sonorités tunisiennes : châabi, stambali. Du tunisien mélangé au Hip-Hop, au Outari donne au final un résultat hybride. Ce n'est pas un mélange forcé : il reflète nos identités. Notre identité commune en tant que Tunisiens ainsi que nos influences. Quand Hedi Fahem m'a parlé de Mahdi WMD, le rappeur, et quand j'ai écouté ses textes, découvert son écriture en arabe littéraire, senti son sens rythmique poussé, j'ai été attiré d'autant plus que ce n'est pas donné à tous de chanter en live. "Osool" surprend, il y a de l'inattendu, et voir notre rappeur s'adapter à cela, c'est excellent.

Que pouvez-vous nous dire davantage sur le Habibi Festival que vous avez co-créé aux USA ?

L'organisation s'appelle Joe's Pub - public theatre. Ils ont un programme de résidence d'artistes destiné à 5 artistes, chaque année. C'est comme un incubateur qui les aide à monter des projets et à les soutenir. Quand j'étais en résidence dans ce cadre, je regardais énormément de concerts, je vivais là-bas et j'ai réalisé qu'aux USA, il y avait pas mal d'artistes de la diaspora arabe qui n'étaient pas assez représentés par rapport à d'autres identités ou ethnies, ou communautés, venues du monde entier. Aux USA, il y a même une image assez muséale de ce que c'est que la musique au monde arabe, qui se rapporte à l'âge d'or de l'Islam, la musique d'antan... Une image très policée qui ne reflète pas du tout l'alternatif qui bouillonne de nos jours et qui est immensément riche.

C'est même sous-représenté aux États-Unis et j'ai fini par en parler au directeur du Joe's Pub, qui était partant pour l'idée. On a lancé une première édition locale du festival en 2021 dans laquelle on a présenté une panoplie d'artistes pendant 4 soirs. La 2e année, on pouvait faire venir des artistes d'ailleurs, et leur garantir le visa. Un rêve qui se réalise pour moi ! Faire traverser les frontières aux artistes sous Trump pour participer au Habibi Festival, c'est un sacré accomplissement.

En 2023, ça continue ! Le public suit et part à la découverte aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France par exemple où le paysage est garni et reste très différent. C'est une opportunité formidable à saisir pour les artistes étrangers désireux de se produire sur scène aux USA. Je suis franco-tunisien, j'ai grandi en France. J'ai une relation musicale avec la Tunisie, mais je suis aussi beur. Dans ma tête, en tout cas, il y a toujours cette différence que j'essaie de combler, et une volonté de comprendre la Tunisie et le monde arabe. Le festival Habibi est pour moi une manière de reconstituer une identité fragmentée.

Quels sont vos prochains projets ?

Je travaille sur un autre disque avec un autre groupe. AJOYO est un groupe avec lequel j'ai déjà joué en Tunisie. J'ai enregistré un disque en quartet de Jazz au mois de novembre. J'ai une série de dates en avril à New York avec Archie Shepp ... Et je viens d'avoir un bébé ! (rire). J'espère revenir en Tunisie plus souvent avec ce projet.