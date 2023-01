Afrique: Demi-finale Chan Sénégal-Madagascar, à 19h - Pape Thiaw affiche ses ambitions

Le sélectionneur des lions locaux a fait face à la presse à la veille du match de demi-finale (Sénégal - Madagascar). Pape Thiaw, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a soutenu qu'il " veut jouer la finale ". Pour ce match qui sera joué sur la pelouse du stade Nelson Mandela de Baraki à partir de 19h00 GMT, mardi, le coach est conscient de l'importance de cette rencontre qui pourrait les faire entrer à jamais dans l'histoire du football sénégalais.

" On sait pourquoi on est venus dans cette compétition. Comme je l'avais bien dit, on a notre mot à dire, un objectif. On veut aller en finale et on prépare notre match sereinement. C'est sûr, on sait que le Madagascar est une équipe ", a-t-il déclaré. À la question de savoir que fera son équipe face à l'équipe la plus offensive du tournoi, Thiaw a rétorqué : " C'est vrai, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, mais on aura du répondant. On a pris un seul but, celui encaissé contre l'Ouganda aujourd'hui.

Mais comme on dit souvent, les matchs se suivent, mais ne ressemblent pas. On va essayer de garder nos bases, notre football en même temps, et de faire déjouer Madagascar. On sait bien qu'elle a des qualités, on reste sur ce qu'on fait depuis le début et prépare bien ce match. Je pense qu'on a nos arguments, j'espère qu'on va continuer à les monter ".