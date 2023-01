Congo-Kinshasa: "Dans l'est du Congo, la situation est insupportable", déclare le père Luis Arcos, expliquant pourquoi le Pape a renoncé à s'y rendre

Goma — " Pourquoi le Pape ne va-t-il pas dans l'est du pays? Parce que c'est une situation insupportable. Il y a un risque qu'on lance une bombe et qu'on tue des innocents", explique le père Luis Arcos, un père blanc de nationalité espagnole, missionnaire dans l'est de la République démocratique du Congo depuis 52 ans. Dans le programme du voyage que le Pape François aurait dû effectuer en RDC et au Soudan du Sud en juillet 2022 et qui a été reporté par la suite, une visite à Goma était prévue contrairement au voyage en cours qui débute aujourd'hui, 31 janvier et ou l'étape dans la capitale du Nord-Kivu n'est pas au rendez-vous.

"En fait, explique le père Luis, lorsque les préparatifs de sa visite ont commencé, il y avait déjà de nombreux problèmes et plusieurs victimes causés par les plus de 100 groupes armés différents dans la province. Et l'insécurité engendre la pauvreté pour beaucoup", souligne le Père Luis, qui résume la situation par cette image: "On ne pouvait pas quitter sa propre maison après six heures du soir ; mes frères congolais ne peuvent pas aller rendre visite à leurs parents qui se trouvent à 50 kilomètres de Goma."

Il faut garder à l'esprit que Goma est une ville surpeuplée en raison des personnes qui y ont déménagé des villages du Nord-Kivu à la recherche d'un minimum de sécurité. "Goma a vu sa population passer de 300 000 à 1,5 million d'habitants en 30 ans", rapporte le missionnaire. "Ils viennent de l'intérieur du Nord-Kivu à Goma parce que c'est plus sécurisé, mais il y a aussi des meurtres dans les environs. L'ambassadeur italien Luca Attanasio a été tué à 20 km de là où je me trouvais", dit le père Luis. "Et à Goma, les déplacés trouvent aussi le volcan Nyiragongo, qui reste actif, et qui a balayé 3 000 maisons, il y a deux ans."

Comme tous les missionnaires qui travaillent dans l'est de la RDC, le père Luis souligne qu'au cœur du drame de ces terres se trouve la lutte pour le contrôle et l'exploitation des immenses richesses minérales de ces régions. En se référant aux ADF (Allied Democratic Forces), le groupe armé d'origine ougandaise également connu sous le nom d'État islamique - Province d'Afrique centrale (ISCAP, voir Fides 16/1/2023)). "On parle de l'islamisme depuis quelques années, mais on n'en parlait pas avant. Le problème est plus politique et économique que religieux, car la République démocratique du Congo possède du coltan, un minerai très important pour le développement des pays les plus avancés. Il s'agit d'une énorme richesse minérale, mais qui en profite ?"

Le père Luis a été dans quatre diocèses congolais différents au cours de ses 52 années de mission en RDC, et a été témoin de la profonde transformation de l'Église congolaise. "Tous les évêques sont maintenant congolais, il n'y a pas de blancs. Il y a également de moins en moins de missionnaires en Afrique d'origine européenne. Il y a de plus en plus de missionnaires africains pour continuer la vie missionnaire." De la visite du Pape François, le missionnaire attend "une parole d'espoir, et de courage, car venir au Congo dans cette situation a été un geste de courage."