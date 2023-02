Sénégal: Sédhiou / Le budget du conseil départemental stabilise a 420 millions - Dr Annette S Ndiaye tient plus à l'investissement qu'au fonctionnement

En sa session du samedi 28 janvier dernier, le Conseil départemental de Sédhiou a adopté et équilibré son budget à 420 millions au titre de l'exercice 2023, un budget qui grimpe au-delà des fonds attendus. Toutefois, la présidente du Conseil, Dr Annette Seck Ndiaye nourrit un optimisme béat de disposer de plus de ressources additionnelles pour faire face aux besoins croissants. Elle a fait part de son intention de mettre ce budget plus dans l'investissement que dans le fonctionnement qui absorbait jusqu'alors plus de 70% du budget.

Sans entrave ni contrainte majeure, le budget du Conseil départemental de Sédhiou a été voté et équilibré en recettes et dépenses. Selon la présidente Dr Annette Seck Ndiaye, " elle se chiffre à 420 millions de CFA. Evidemment, c'est un projet de budget et quand on dit budget c'est une prévision qui peut ou non être réalisé mais ce qui est important c'est la vision, la vision et les objectifs que nous avons pour l'année 2023. Nous avons été informés des notifications des ressources que nous allons avoir. Il s'agit des fonds de dotation et des fonds de concours qui sont bien en deçà de notre projet de budget mais cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de ressources additionnelles qui vont nous permettre de réaliser tous nos postes budgétaires " dit-elle.

Dr Annette et son équipe comptent faire plus dans l'investissement plutôt que dans le fonctionnement : " cette année, nous avons beaucoup plus d'ambition et nous souhaitons avoir beaucoup plus d'investissements que de fonctionnement. En général, le fonctionnement prend plus de 70% du budget et l'investissement est le parent pauvre. Cette année, nous avons une dotation plus spéciale un peu plus que l'année dernière avec 96 millions contre 105 millions cette année que nous pensons pouvoir mobiliser et exécuter dans les délais dans le cadre des projets que nous avons élaborés ".

Elle poursuit sur d'autres chantiers prioritaires, selon elle. " Parmi nos priorités figure aussi la construction d'un hôtel de département. Toutefois et dans le cadre de la réalisation de la sphère administrative par le budget de l'Etat, je pense que la gouvernance tout comme l'hôtel de département pourront être hébergés dans cette sphère administrative ". Par ailleurs, la présidente Annette Seck Ndiaye déclare que le projet de construction du lycée de Marsassoum suit son cours car " l'objectif de l'Etat est d'éradiquer les abris provisoires sur les cartes scolaires du pays conformément à la vision du chef de l'Etat Macky Sall ".