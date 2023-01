Congo-Brazzaville: Enseignement général - Produire des supports pédagogiques le plus tôt possible

Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, et la représentante de la Banque mondiale au Congo, Korotoumou Ouattara, ont échangé sur les mécanismes à mettre en place afin que les supports pédagogiques soient produits au plus tard en juin prochain.

Le projet du gouvernement d'appui à l'amélioration du système éducatif, financé par la Banque mondiale, prendra fin en juin prochain. Il se charge, entre autres, de réviser les programmes éducatifs. Au primaire pour les classes de CP1 et CP2 en mathématiques, français et sciences et au collège les classes de 6e et 5e en mathématiques, français, sciences de la vie et de la terre. Les programmes révisés sont déjà entrés en vigueur.

Il reste donc à formaliser les programmes de CE1, CE2, CM1 et CM2 par la mise en conformité éditoriale avant l'impression qui ne doit pas tarder. " Il faut donc produire à temps les supports pédagogiques afin que les élèves puissent en disposer à la rentrée scolaire prochaine. D'ici à mars, nous devons commencer l'impression ", a expliqué Korotoumou Ouattara au sortir de l'entrevue avec le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation.

Ainsi, les deux personnalités ont évoqué la nécessité de revoir le statut de l'Institut national de recherche et d'action pédagogiques. Il est, en effet, question de donner plus de possibilités à la structure de continuer à produire les supports pédagogiques et de bénéficier de l'appui des autres bailleurs de fonds. Appui en équipements, en compétences...

Le ministre Jean Luc Mouthou et la représentante de la Banque mondiale, Korotoumou Ouattara, ont également passé en revue les activités phares qui doivent être réalisées dans le cadre du Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif avant juin. Le but étant d'atteindre les Objectifs du développement durable relatifs à l'amélioration du rendement scolaire au Congo.