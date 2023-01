Gabon: Le Président inaugure la première usine de panneaux de particules en présence de son homologue de la République togolaise

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba a procédé ce jour à Nkok à l'inauguration de la Première usine de fabrication de panneaux de particules de bois implantée en Afrique Centrale, en présence de son Homologue et Frère, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnasingbe, Président de la République Togolaise en séjour au Gabon dans le cadre d'une Visite de Travail et d'Amitié de 48 heures.

Dans une dynamique de raffermissement des liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays et de développement de nouveaux axes de coopération multiformes, notamment dans le domaine économique entre autres secteurs, les deux Chefs d'Etat se sont entretenus en tête-à-tête au Palais Rénovation avant d'effectuer une visite de quelques usines implantées dans la Zone d'Investissement Spéciale (ZIS) de Nkok dont " Star Ply " et " Africaview ", spécialisées dans le processus de transformation du bois et de ses dérivés.

Créée en 2022 et située dans la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok, " AfricaView " est le fruit d'un Partenariat-Public-Privé (PPP) entre GSEZ et l'Etat gabonais. Elle permettra d'augmenter de manière quasi-optimale le taux d'utilisation de la matière bois à travers la valorisation de l'ensemble des déchets issus de son processus de transformation, autrefois brûlés, au sein d'un écosystème industriel intégré. Elle relève donc de l'économie circulaire.

"AfricaView" est dotée d'une capacité de consommation de rebuts de bois d'environ de 400 tonnes/jour pour une production de 8,750 m3 de panneaux par mois et un volume de 105 000 m3/an d'exportation de panneaux de particules.

Dans un premier temps, l'usine permettra de créer 200 emplois directs, et 150 de plus en avril 2023. En y ajoutant les emplois indirects générés, ce sont au final entre 750 et 1000 emplois qui seront créés pour les nos compatriotes au cours de cette année.

Cette usine de fabrication de panneaux de particules de bois s'inscrit dans la vision du Gabon, initiée dès 2010 par le Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba avec la décision historique d'interdire l'exportation de grumes, de favoriser le Développement d'une industrie du bois durable, génératrice d'emplois, respectueuse de l'environnement et soucieuse du renouvellement des ressources naturelles. "AfricaView" est la concrétisation de la volonté du Gabon de concilier développement industriel et respect des engagements environnementaux et climatiques.

Le Chef de l'Etat et son Hôte ont également visité le showroom abritant divers produits fabriqués à base de bois local. Une visite à l'issue de laquelle Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, Président de la République Togolaise, a procédé à la signature du livre d'or et planté avec son Homologue gabonais un arbre à titre symbolique.