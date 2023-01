Sénégal: CGPE - Un personnel enseignant dévoué à la réussite des futurs ingénieurs

Thiès — Des enseignants des Classes préparatoires aux grandes écoles ( CPGE) de Thiès, ont fait part à l'APS de leur fierté de contribuer à la formation des premiers étudiants enrôlés dans cet établissement tout en faisant preuve d'optimisme quant à leur réussite aux futurs concours d'accès aux grandes écoles d'ingénieur.

"C'est un sentiment de fierté car on peut maintenant faire ici ce que les gens partaient faire en France. On est donc on est fier de pouvoir contribuer à la formation de la future élite du pays", a dit Gora Dièye, enseignant de physique en classe de PC (physique chimie) et ingénierie.

Cette première promotion compte 50 étudiants enrôlés à la suite d'une sélection rigoureuse à laquelle ont participé 514 candidats sur la base fichier de l'Office du Baccalauréat. L'école compte cinq enseignants permanents, quatre enseignants vacataires et trois expatriés (deux français et un tunisien).

Le jeune enseignant évoque un sentiment de redevabilité envers l'État qui a payé ses études. "C'est à notre tour de transmettre notre savoir et notre engagement aux jeunes qu'on a envoyé ici en première année", a expliqué l'enseignant.

M. Dièye estime que les pensionnaires ont un très bon niveau puisqu'ils ont été choisis parmi les meilleurs du pays.

"Ils ont un très bon niveau et sincèrement, ils sont à la hauteur parce que la sélection a été très rude. Ce n'est pas une sélection facile. On a pris les meilleurs parmi tous les bacheliers du Sénégal et on a fait en sorte qu'ils soient mis dans d'excellentes conditions", a-t-il souligné.

Les étudiants des classes préparatoires ont un rythme d'étude élevé qui occupe la quasi-totalité de leur quotidien avant leur entrée dans les grandes écoles.

"On leur donne la chance de ne pas faire le choix tout de suite parce qu'ils sont très jeunes (y en a qui ont 16 ans) donc on leur donne deux ans encore de mûrir leurs projets professionnels ou d'études. Cela leur donne le temps de faire un meilleur choix", a-t-il expliqué.

Son collègue enseignant physique et MPSI (mathématiques, physique-chimie et science de l'ingénieur), Alain Kassine Ehemba juge les étudiants de cette première promotion "très réceptifs".

"C'est un programme qui peut sembler nouveau mais les élèves se donnent à travers les cours théoriques dispensés en classes mais également les épreuves pratiques au niveau des laboratoires", a-t-il fait valoir.

Pour relever le défi assigné par les autorités, l'administration, les enseignants et les étudiants se battent au quotidien pour enregistrer de bons résultats lors des concours.

"On se bat tous les jours pour les résultats. On sait que dans un an, on va passer des concours et tout le Sénégal s'attend à ce que l'on fasse de bons résultats. On y travaille tous les jours aussi bien les enseignants que les étudiants", a indiqué M. Ehemba.

Pour ce faire, il est impératif de mettre les étudiants dans de bonnes conditions d'apprentissage avec des équipements qui répondent aux normes qui puissent répondre aux attentes des différents acteurs.

Le CPGE dispose d'un Labo de science industrielle d'ingénieur de qualité

Le professeur des sciences industrielles de l'ingénieur, Lefi Abdellaoui a vanté la qualité du matériel dont dispose le laboratoire du centre des classes préparatoires des grandes écoles de Thiès.

Il estime que "le labo de science industrielle d'ingénieur qui est bien équipé" et assure que "c'est le meilleur" au monde comme l'atteste ses collègues de l'Union des professeurs de sciences techniques d'ingénieur (UPSTI) dont il est membre.

"Le labo est équipé avec 23 systèmes qui coûtent énormément cher mais c'est très important pour la formation des futurs ingénieurs du Sénégal. L'ingénieur c'est l'outil de développement d'un pays donc c'est important d'investir dans pour le développement du pays", a assuré M. Abdellaoui.

L'enseignant tunisien qui a monté des CPGE en Mauritanie entre 2015 à 2018 a voulu apporter son expertise au Sénégal.

L'ancien chef de département de CPGE de l'Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques (IPEST) de Tunisie se dit "optimiste" dans la mesure où toutes les conditions sont réunies pour enregistrer de bons résultats aux concours.

Le professeur accompagnateur, Pascal Bougard espère que le centre va enregistrer des résultats très intéressants au terme des deux années d'étude.

"L'objectif c'est de former des gens de compétences élevées à travers une formation qui en elle- même est exigeante", a expliqué le professeur venu de la France pour apporter son expérience et son expertise accumulées au fil des années.

Le quotidien de ces futurs ingénieurs au niveau centre est dominé par des cours théoriques et des travaux pratiques et dirigés en plus disciplines classiques à savoir les mathématiques, physique, chimie, français, anglais.

Pour leur part, les étudiants ont magnifié la disponibilité des enseignants et les conditions scolaires qui favorisent leur épanouissement dans ce CPGE

"C'est très difficile donc au début on est un peu chamboulé mais on espère qu'avec l'aide des professeurs et sur la base de nos compétences qu'on pourra faire de bons résultats", a assuré Christine Raissa Senghor, élève en classe de physique-chimie (PC).

"On ne fait qu'apprendre", a précisé l'élève en PC qui a un emploi du temps assez chargé allant 8h à 17 h 30 sans compter le travail personnel. "C'est toujours ou presque tout le temps l'apprentissage", a-t-elle insisté.

Son camarade Sette Touré trouve que c'est un programme "un peu dur" mais se dit conscient de l'attende des autorités à leur égard.

"Nous sommes conscients de ce que le pays attend de nous. En tant que futurs scientifiques, nous sommes prêts à tout donner et où que nous soyons, nous sommes prêts à revenir", a-t-il assuré répondant à une question relative à la fuite des cerveaux.