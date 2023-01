Sénégal: Mamadou Kassé met en exergue le rôle de la presse dans la promotion du consommer local

Dakar — Le journaliste et formateur Mamadou Kassé estime que la presse en tant qu'acteur de la vie publique peut jouer un rôle primordial dans la promotion du consommer local au Sénégal.

"La presse en tant qu'acteur de la vie publique, régulateur de la vie sociale, vitrine du Sénégal et instrument de promotion et de valorisation du made in Sénégal, a un rôle primordial à jouer dans le consommer local", soutient Kassé dans une contribution à l'occasion d'un webinaire organisé récemment par l'Université La Sorbonne (France) sur la problématique du consommer local.

Dans cette contribution intitulée "L'agriculture urbaine et périurbaine au Sénégal, un levier pour le consommer local, passer du slogan à la réalité", dont l'APS a pris connaissance, l'auteur aborde le sujet à travers le jeu des acteurs et notamment la communication et les médias.

Pour le journaliste-formateur, les médias peuvent "accompagner le processus d'information, d'éducation et de communication au consommer local ; assurer une bonne promotion des produits locaux dont la qualité est avérée, en insistant non seulement sur la valeur des produits mais aussi sur la qualité des emballages".

Selon lui, les journalistes peuvent aussi jouer un rôle primordial dans la promotion du consommer local à travers des rubriques et des programmes, des reportages sur le terrain, en faisant intervenir les acteurs locaux et en mettant en exergue les meilleures pratiques.

Dans son intervention, Mamadou Kassé appelle à la création d'une "Journée phare" pour décerner "des récompenses et distinctions" aux leaders des différents corps de métiers et aux organes de presse et journalistes "ayant consacré les meilleurs articles ou émissions au consommer local (... )".

Il plaide aussi pour la création d'un réseau des journalistes sur le consommer local.

Kassé ajoute que les écoles de formation en journalisme pourraient mettre à profit leur mission pour "assurer des modules sur le consommer local en interaction avec tous les autres secteurs du développement durable".

Selon lui, "une bonne compréhension du contexte socio-économique et des acteurs de même qu'une bonne connaissance des textes de lois permettraient de réussir le pari de la formation au consommer local".

Mamadou Kassé a également évoqué "le profit que les médias, tous secteurs confondus (écrits, audio, audiovisuels, électroniques) peuvent tirer d'une telle initiative qui permet un important retour sur investissement à travers la publicité de ces produits".

"C'est dire que la presse a tout à gagner dans la promotion du consommer local qui peut booster le marché publicitaire et permettre aux organes de presse si souvent déficitaires du fait de l'absence de produits publicitaires d'obtenir enfin des parts de marché dans l'économie sénégalaise", soutient le journaliste.

Il souligne la nécessité d'un partenariat entre l'Etat, les acteurs du consommer local, la recherche et la presse.

Selon lui, "promouvoir le consommer local suppose nécessairement la mise en place d'un partenariat dynamique entre l'Etat, les acteurs du consommer local, la presse et la recherche qui doit assurément être réhabilitée et replacée au centre du dispositif".