Congo-Brazzaville: Artisanat africain - Jacqueline Lydia Mikolo élue vice-présidente du Codepa

La ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a été désignée par ses pairs pour assurer la vice-présidence du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain (Codepa) qui regroupe plus de vingt pays du continent.

Pendant une année, de 2023 à 2024, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo va assurer la vice-présidence du Codepa. Conformément à l'article 10 du règlement intérieur du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, la personne qui assure la vice-présidence devient automatiquement présidente lors du mandant suivant. Cela dit, l'année prochaine la ministre Jacqueline Lydia Mikolo sera présidente de cette structure. Ainsi, Brazzaville abritera la onzième conférence des ministres en charge de l'Artisanat, membres du Codepa.

Le Codepa est un cadre institutionnel qui œuvre pour l'émergence des artisans et des entreprises artisanales de sorte qu'ils contribuent davantage aux économies nationales par une meilleure compétitivité de leurs produits et services aussi bien aux plans national, sous-régional et international en s'appuyant sur la valorisation des produits locaux.

Le Congo, pour sa part, multiplie les initiatives en vue de la valorisation des produits locaux pour la diversification de l'économie, la création de la richesse et de l'emploi. Pas plus tard que le 19 janvier dernier, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant institution de la Foire internationale de l'artisanat dont la première édition en terre congolaise avait rassemblé, en août 2022, environ cinq mille artisans venus de plusieurs pays d'Afrique. Cette foire est une vitrine de l'artisanat congolais et sous- régional qui met en exergue la créativité, l'originalité et le savoir-faire des artisans ainsi que des acteurs évoluant dans le domaine artisanal aux niveaux national et international.

Il y a aussi les projets de décret portant institution de la Semaine nationale de l'artisanat qui permet, entre autres, de mettre en exergue de nombreuses opportunités de carrières à saisir dans l'artisanat ; du " Salon des métiers du bois ". Le travail du bois et de fabrication d'articles en bois en tant que branche ainsi que " le sciage et rabotage de bois, fabrication d'articles en bois " en tant que corps de métiers occupent une place de choix dans le secteur de l'artisanat.

Autant dire que dans la promotion de l'artisanat, le Congo va apporter son expérience au sein du Codepa dont la ministre Jacqueline Lydia Mikolo assure la vice-présidence tout en profitant des expériences des autres pays membres pour faire avancer la cause de l'artisanat dans le continent car c'est un levier de diversification de l'économie.