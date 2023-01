Afrique: Renforcer les échanges commerciaux entre l'Algérie, la Libye et les pays africains

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a déclaré, lundi à Alger, que le Colloque et salon africain des transports et du commerce de transit, ouvert lundi au Palais des Expositions (Pins Maritimes), constituait une opportunité pour renforcer les échanges commerciaux entre l'Algérie, la Libye et les autres pays africains.

Dans son allocution d'ouverture de cet évènement économique, qui se tient du 30 janvier au 1er février 2023, M. Rezig a précisé que ce colloque, "qu'abrite l'Algérie pour la première fois, est le fruit d'une coopération et d'une coordination algéro-libyenne qui vise à explorer les domaines de coopération, d'interaction et d'intégration entre l'Algérie, la Libye et les pays africains en matière de transport et de commerce de transit".

Cette manifestation "réaffirme la prise de conscience quant à l'importance des défis auxquels sont confrontés les peuples et les économies des pays de la région", a-t-il dit, soulignant que des économistes et des hommes d'affaires prennent part à ce colloque pour tenter de trouver "des opportunités à même d'élargir leurs perspectives commerciales et d'investissement, suivant la règle du gagnant-gagnant".

"Nous tenterons, dans ce cadre, de jeter la lumière sur les questions commerciales importantes à travers l'élaboration d'une stratégie à même d'activer les échanges commerciaux et augmenter le volume des exportations vers le marché africain, de manière à contribuer à la réalisation des objectifs communs et au renforcement de la coopération et de l'intégration économique", a ajouté M. Rezig.

Les pays africains doivent travailler ensemble pour atténuer les effets de la crise économique mondiale, en réalisant l'intégration économique, mais aussi "en intégrant graduellement nos économies dans les chaines des valeurs mondiales de manière à développer les secteurs économiques qui contribuent à la création de postes d'emplois et à la réalisation de la prospérité socioéconomique de nos peuples", a-t-il dit.

A cette occasion, il a appelé les hommes d'affaires et les investisseurs à "travailler ensemble pour augmenter les moyennes de la croissance économique, au regard des perspectives prometteuses des échanges commerciaux algéro-libyens qui s'inscrivent dans la nouvelle dynamique que les deux parties aspirent concrétiser à travers l'établissement de relations économiques et commerciales étroites entre les deux pays".

Pour sa part, le représentant du ministère libyen de l'Economie et du Commerce, Nouri Ali Mohamed Guettati a insisté sur l'importance d'intensifier les efforts pour faire face aux différents défis à travers la mise en place de plans d'action qui favorisent la complémentarité économique de la région du Maghreb arabe en particulier et de l'Afrique du Nord, en général.

Lors du 1e jour de ce colloque, la relation entre les zones franches et le commerce de transit a été abordée, tout en mettant en relief le rôle de ce commerce dans le développement des échanges commerciaux entre les Etats africains.

A ce propos, l'enseignant Réda Saidi de Tunisie a estimé que "l'Algérie et la Tunisie constituent une véritable porte vers l'Afrique", relevant que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) aura un grand avenir sur le plan africain.

En marge de la conférence, une exposition des différents produits algériens et libyens a été organisée, en sus de la participation d'exposants de Tunisie et du Niger, dans le but de vulgariser ces produits et de s'enquérir de près des opportunités d'investissement.

A rappeler que M. Rezig, qui était accompagné de M.Guettati, avait présidé l'ouverture du Colloque, organisé par le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et le bureau d'affaires +LinkUp+, sous l'égide du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations et le ministère libyen de l'Economie et du Commerce.

La manifestation connait la participation de plus 100 opérateurs issus de Libye, de Tunisie et du Niger, spécialisés dans l'import-export, ainsi que des opérateurs algériens représentant des compagnies activant dans divers domaines, comme les industries agroalimentaires et pharmaceutiques, la sidérurgie, l'industrie du bois, du plastique et du verre, les produits d'emballage et les détergents.

L'exposition a également vu la participation des Chambres de commerce et d'industrie des pays participants et plusieurs instances officielles concernées par l'exportation, banques et institutions financières et plus de 200 opérateurs économiques activant dans divers domaines économiques.