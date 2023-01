Algérie: CHAN 2022 - Mahious et Koloina en course pour le titre de meilleur buteur

ALGER — La course au titre de meilleur buteur du Championnat d'Afrique des Nations s'annonce serrée entre l'Algérien Aymen Mahious et le Malgache Razafindranaivo Koloina qui se partagent la tête avec trois buts, mais sont suivis de près par d'autres joueurs, avant les demi-finales de la compétition prévue ce mardi à Oran et Alger.

Agés respectivement de 25 ans et 22 ans, Mahious (USM Alger) et Koloina (fraichement transféré au MC Alger) tiennent la corde pour se parer de ce titre individuel. Auteur chacun de trois réalisations, les deux attaquants seront les principales attractions des demi-finales de ce mardi.

A voir de plus près, les affiches de ce dernier carré sont aussi l'occasion d'analyser plusieurs oppositions comme celles entre Pape Diallo le sénégalais et Koloina le malgache. Avec deux buts, Diallo talonne le Malgache au classement des meilleurs buteurs et aura à cœur d'égaler voir de dépasser les duettistes.

Un malgache peut en cacher un autre. Double buteur, Olivier Randriantsiferana pourrait décrocher le prestigieux trophée.

Dans l'autre demi-finale, le Niger affronte l'Algérie, pays hôte. Toutefois, il faudra un incroyable exploit individuel pour qu'un joueur nigérien atteigne ou dépasse la barre des trois buts.

La course est bien lancée pour succéder à Soufiane Rahimi, buteur de la précédente édition au Cameroun.

Le nouvel artilleur du CHAN sera connu le 4 février au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger), lors de la cérémonie de remise des trophées de fin de tournoi.

Liste des anciens lauréats

CHAN 2009 (Côte d'Ivoire)

Given Singuluma (5 buts, Zambie)

CHAN 2011 (Soudan)

El Arbi Hillel Soudani (3 buts, Algérie)

Myron Shongwe (3 buts, Afrique du Sud)

Mudather Karika ( 3 buts, Soudan)

Zouheir Dhaouadi (3 buts, Tunisie)

Salama Kasdaoui (3 buts, Tunisie)

CHAN 2014 (Afrique du Sud)

Bernard Parker (4 buts, Afrique du Sud)

CHAN 2016 (Rwanda)

Elia Meshack (4 buts, RD Congo)

Chisom Chikatara (4 buts, Nigeria)

Ahmed Akaïchi ( 4 buts, Tunisie)

CHAN 2018 (Maroc)

Ayoub El Kaabi (9 buts, Maroc)

CHAN 2020 (Cameroun)

Soufiane Rahimi (5 buts, Maroc)

CHAN 2022 (Algérie)